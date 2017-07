Un anciano murió al desatarse un voraz incendio en una vivienda

Lunes, 24 de julio de 2017

El hecho trágico ocurrió ayer, alrededor de las 22:30 horas, en un domicilio por Pasaje Pujol Pujol a la altura 2.700, cuando un incendio de grandes dimensiones consumió una vivienda y un hombre de 82 años de apellido Sala, falleció al estar postrado y quedar atrapado.



Se investigan las causas del incendio.







Ayer pasadas las 22:30 horas, un gran incendio se produjo en una vivienda ubicada en Pasaje Pujol Pujol al 2.700 del barrio Bañado Norte. Todavía no se conocen las causas, según trascendió todo habría iniciado en un colchón y el fuego se extendió rápidamente a toda la casa. En el domicilio vivía un hombre de apellido Sala, de 82 años, quien se encontraba postrado en una de las habitaciones por una discapacidad motriz, y quien posteriormente pudieron hallar sin vida (carbonizada).



En declaraciones radiales, el jefe de Bomberos de la Policía de Corrientes, Jorge Fernández, comentó los detalles del incendio: “Recibimos el llamado a las 22:50 horas y fueron al lugar dos dotaciones de bomberos. Uno ingresó por calle Pujol y la otra dotación por calle México y ya había incendio declarado en un dormitorio de la vivienda que sería la cuarta habitación del lugar”, señaló.



Sobre el deceso del hombre de 82 años, Fernández dijo “el señor estaba en la última habitación. En el lugar estaba el hijo quién convivía con él, pero salió por un momento”.



Confirmó que el incendio inició por un colchón pero todavía no están determinas las causas: “En breve iremos al lugar para realizar las pericias”. Asimismo informó que el cuerpo de Salas fue trasladado a la morgue donde se le hará la autopsia correspondiente.



El Jefe de Bomberos sostuvo que el foco ígneo fue sofocado en 20 minutos, luego se enfrió el lugar para prevenir un reavivamiento del fuego. En cuanto a las pérdidas, dijo “en los dormitorios fueron totales. También se vieron afectadas las otras habitaciones por el calor como deformación de elementos y ennegrecimiento de paredes”, relató. En cuanto a la estructura de la vivienda, Fernández dijo que es de material: “por ahora no corre riesgo de derrumbe, pero iremos al lugar para hacer las inspecciones detalladas, pero no hay riesgo”, afirmó.



Al respecto, se efectuaron las diligencias pertinentes, mientras que por razones de jurisdicción intervino la Comisaría Sexta Urbana, donde se inicio de Oficio la Actuación Sumarial del caso.