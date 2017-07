El Tekové Potí compartió la vida pura en el festejo de Boca Unidos

Lunes, 24 de julio de 2017

Una destacada participación cumplió el programa provincial entre las múltiples actividades con el cual el "aurirrojo" festejó 90 años de vida.



Los vecinos, hinchas, simpatizantes y hasta jugadores se divirtieron en el espacio de la "vida pura", que tuvo kermés, concursos y muchos premios. Masiva presencia familiar en el predio del barrio 17 de agosto en un día de fiesta del club que milita futbolísticamente en la “B” Nacional.

Uno de los acontecimientos más importantes del fin de semana, fue el Aniversario 90 del Club Atlético Boca Unidos que preparó una grilla muy amplia para que socios, simpatizantes y toda la familia “aurirroja” disfrute de na jornada especial. La fiesta se comenzó a las 10 de la mañana con un encuentro de interescuelas de fútbol infantil en las canchas sintéticas que posee el predio.

También hubo actividad para el hockey infantil en cancha reducida. Para el socio y simpatizante se desarrolló un torneo de truco en el bar del club. Durante el mediodía ue el momento más solemne e institucional con bendición de mástiles, descubrimiento de placas conmemorativas y palabras del presidente del club. Como no podía ser de otra manera, el fútbol no estuvo ausente en la cancha central donde se disputaron una serie de encuentros con ex jugadores de Boca Unidos de diferentes edades.

A toda esta gran propuesta el Gobierno Provincial se hizo presente con el Tekové Potí, su programa insignia en cuanto a la participación familiar que se instaló en el predio Leoncio Benítez para llevar todas las atracciones itinerantes a un lugar donde convive el deporte y el trabajo en equipo.

En ese marco desde las 16 horas, el Gran Parque de Diversiones con 10 juegos simultáneos, concursos de baile, sorteos y premios desataron la algarabía de los presentes que se sumaron de manera masiva. Entre los participantes se destacaron las decenas de chicos de las categorías inferiores de varios clubes que no dudaron en sumarse a la vida pura con todas las actividades de manera libre y gratuita.