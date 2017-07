Al frente del Gobierno, Colombi garantizó equidad y aumentó 3.500% la mínima

Lunes, 24 de julio de 2017

Durante su gestión al frente de la primera magistratura correntina, Ricardo Colombi, adoptó medidas inéditas que garantizaron la equidad para el sector previsional como el inmediato traspaso de los aumentos que reciben los activos y la simultaneidad en la ejecución de los cronogramas de pago de sueldos con el personal en actividad.



Además, avanzó con la cancelación de las deudas que se habían contraído con los pasivos en la década de los 90, resolvió la aplicación del 82% y, con permanentes aumentos, llevó el haber mínimo jubilatorio de Corrientes por encima del beneficio nacional. Se inició y consolidó un proceso de descentralización de la gestión en materia de previsión social.





La gestión del Gobierno Provincial encabezada por Ricardo Colombi en el Poder Ejecutivo, adoptó -a lo largo de los años- medidas inéditas que llevaron a consolidar una sólida política previsional para los jubilados y pensionados correntinos, garantizando no sólo la equidad sino también generando beneficios mucho mayores a las de otras jurisdicciones provinciales e incluso la nacional, como la aplicación del 82% que rige en Corrientes pero vetó la gestión kirchnerista a nivel país.



“Cuando Ricardo Colombi llegó al Gobierno con su equipo en el año 2001, a los jubilados se les pagaba con bonos de consolidación las deudas, cobraban recién después de que se les pagaba a todos los trabajadores en actividad y los aumentos que se otorgaban a los activos los percibían –en un ínfimo porcentaje- dos o tres meses después”, recordó el ministro de Hacienda, Enrique Vaz Torres, cartera de la cual depende el Instituto de Previsión Social (IPS).



“Esa realidad, con cada decisión que hemos tomado, cambió y cambió para siempre, para mejor; la política previsional es una cuestión de Estado para este Gobierno y los garantes de que esto es así son los propios jubilados”, remarcó el funcionario.



En el marco de las tres gestiones encabezadas por el Gobernador, se resolvió cancelar las deudas que el Estado tenía con los jubilados anteriores al año 2000, época en la que se les entregaron bonos de consolidación; y del mismo modo se tomó la decisión de establecer equidad en el momento del pago de los sueldos y el traslado de los aumentos.



“Dejaron de ser los últimos y olvidados para el Estado y pasaron a estar en igualdad de condiciones respecto de los activos, comenzaron a cobrar el mismo día ambos sectores, se terminó la discriminación”; recordó Vaz Torres.



En este mismo sentido, Colombi adoptó la decisión de generar los aportes necesarios al IPS para lograr que los jubilados percibieran el aumento correspondiente en el mismo mes en que lo reciben los activos, en simultáneo. “Antes, los incrementos les llegaban dos o tres meses después y eso conspiraba contra su poder adquisitivo”, agregó el Ministro.



“La instrucción del Gobernador es muy clara y tiene que ver con buscar todos los caminos que garanticen la mejor calidad de vida para nuestros abuelos. En este aspecto es muy preciso con las directivas. Buscar las mejores medidas de forma permanente”, afirmó la actual titular del IPS Loren a Lazaroff.



“En todas estas cuestiones pudimos avanzar a pesar de las trabas a nivel local de los referentes del kirchnerismo que incluso no quisieron darle rango constitucional a la pertenencia provincial del IPS y del Gobierno nacional saliente que llegó a vetar la aplicación del 82% a nivel país; que sí rige en Corrientes”, destacó Vaz Torres.



HABER MÍNIMO JUBILATORIO



A lo largo de los años, decenas de medidas remunerativas de recomposición del salario de los trabajadores en actividad, impactaron positivamente en el haber de los jubilados de cada sector, generando una tendencia ascendente que llevó al beneficio a superar incluso la mínima nacional.



En el año 2001, la Provincia de Corrientes pagaba una jubilación mínima de 231 pesos y una pensión mínima de 211 pesos. Tras los sucesivos incrementos y medidas de sostenimiento del salario, el ingreso mensual mínimo de un jubilado ronda los 7.500 pesos.



“Es decir, en estos años el ingreso mínimo creció cerca de 3.500%, hoy están cobrando 35 veces más que cuando esta gestión se hizo cargo del Gobierno por primera vez; aún considerando los cuatro años –entre 2005 y 2009- en los que esta política previsional se vió interrumpida a nivel provincial”, apuntó Vaz Torres y agregó: “El crecimiento del mínimo supera cualquier cálculo inflacionario en el mismo período, tanto de las consultoras privadas como del INDEC K manipulado alevosamente”.



El ingreso mínimo actual del orden de los 7.500 pesos supera incluso en más del 15% el beneficio mínimo nacional actualmente ubicado en torno a los 6.450 pesos. “Aún con menor cantidad de recursos, hemos puesto a nuestros jubilados por encima”, destacó el ministro.



“La proyección de la constante mejora que resolvió el Gobernador, refleja una recomposición del haber previsional única en el país durante su gestión”, agregó la titular del IPS.



En este esquema, el Gobierno incluyó también al sector pasivo en el plus que se abona desde el año 2013 a los activos y que inició en la suma de 400 elevándose paulatinamente hasta 2.700 pesos desde este mes. “Este adicional va a llegar a 3.000 pesos este año y nuestros jubilados también van a ser alcanzados”, aclaró Vaz Torres. Este plus, desde su creación, acumula así un aumento del 575% en tres años.



RECONOCIMIENTO AL SECTOR



En su primera gestión, el gobernador Ricardo Colombi resolvió cancelar las deudas que el Estado había contraído en la década de los 90 a través de bonos de consolidación que además tenían una cotización bajísima. “Asumimos el pago de estos bonos -no los defaulteamos como hicieron todas las provincias-, y recuperamos su valor de cotización en el mercado, cumpliendo con nuestros jubilados”, explicó el Ministro. Se incluyeron las deudas generadas por los topes a los beneficios jubilatorios y también acreencias con beneficiarios del sistema anteriores al año 2000.



“Abaratamos los costos de la gestión y cobro de estos Bonos en la Bolsa para los jubilados, que llegaron a tener un valor de cotización ínfimo y alcanzaron finalmente casi el 100 por ciento de su valor por estas medidas de Gobierno”, explicó.



De igual modo, se resolvió ir absorbiendo gradualmente los porcentajes de CeCaCor (Certificado de Cancelación de Deudas de Corrientes) en el salario, cuasimoneda con una fuerte devaluación que afectaba el poder adquisitivo.



El primer mandatario correntino, además, avanzó en aquel primer momento la simultaneidad en la ejecución de los cronogramas de pagos de haberes de los agentes activos y pasivos, “terminando con años de postergación de los jubilados y pensionados que venían percibiendo sus salarios fuera de termino”, apuntó el funcionario.



Un año después, la gestión del Gobierno Provincial impulsó y logró la sanción de la ley N°5.592 de régimen especial de reconocimiento de una jubilación a los empleados de la administración pública provincial que fueron Veteranos de la guerra de Malvinas.



Inmediatamente al iniciar su segunda gestión como gobernador, Ricardo Colombi instruyó la aplicación del traslado inmediato en el haber previsional correntino de los aumentos que recibe el personal activo. Esta decisión se sostiene aun cuando le ley permite un margen de hasta 60 días para trasladar las mejoras salariales de los activos al sector pasivo.



Por otra parte, el IPS también logró la aplicación del descuento del 55% al pasaje del transporte público de pasajeros urbano, a través de la entrega a los beneficiarios del sistema previsional correntino, de la tarjeta SUBE (Sistema único de Boleto Electrónico).



MEJORA DE ATENCIÓN



En paralelo, el IPS inició y consolidó un proceso de descentralización de la atención a los jubilados correntinos, dando lugar al sistema de oficinas móviles.



Se trató de la planificación y ejecución de distintas acciones y medidas para que cada jubilado y pensionado pueda ser atendido en su propia localidad y terminar así con el centralismo que obligaba a los beneficiarios a trasladarse cientos de kilómetros hasta la ciudad Capital, para tramitar ante la sede central del IPS.



El sistema de oficinas móviles, que comenzó entre 2001 y 2005, se inició en 7 localidades. Actualmente funcionan estas oficinas en 30 localidades. Hay fijas en Mercedes y Santo Tomé. Dos veces al mes recorren Goya, Esquina, Paso de los Libres y Curuzú Cuatiá.



Pero además, el IPS aplica el sistema de audiencias públicas, a través de las cuales la conducción del Instituto, en un determinado día, se reúne con los beneficiarios que solicitaron una reunión, se toma conocimiento y analizan los casos, de manera directa.



En cuanto a la atención, también se optimizaron y profundizaron los canales de comunicación con los beneficiarios, de forma gratuita, a través de la página web del instituto (www.ips.corrientes.gov.ar), donde se pueden consultar sobre los trámites en ejecución e información general de la entidad y el sistema previsional; la puesta en funcionamiento de un Call Center, llamando a la línea con el número 0800-555-4772, de lunes a viernes, de 8 a 12, atendido por personal capacitado para escuchar al beneficiario y responderles a todas sus inquietudes. También se instaló el Bo Digital, donde cada beneficiario, insertando en una pantalla su dedo pulgar, obtiene el recibo de haberes.



LOGRO DE GESTIÓN



Como resultado de la permanente gestión y con la apertura del diálogo, a través de la visión federal del nuevo gobierno nacional a partir de 2015, el Gobierno Provincial logra el reconocimiento por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), a la asistencia financiera con el sistema previsional correntino.



De esta manera, después de más de una década de discriminación por parte del gobierno kirchnerista, y por gestión del Gobierno Provincial, la ANSES vuelve a remitir los recursos comprometidos en favor de los jubilados y pensionados correntinos.