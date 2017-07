Ríos adelantó que podría tener problemas para el pago de sueldos Lunes, 24 de julio de 2017 El intendente capitalino reclamó el tratamiento de la prórroga por parte del Concejo. Acusó al radicalismo y sus aliados de buscar que el Gobierno municipal no funcione “poniéndolo en una situación de ingobernabilidad”.



El intendente de la Capital, Fabián Ríos, reconoció ayer que podrían tener problemas para concluir su gestión con los sueldos de los empleados municipales al día y ató esta cuestión a la aprobación de la renovación de letras del Tesoro por 40 millones de pesos, más los intereses, que vencerán en noviembre de este año.

Las manifestaciones del jefe comunal capitalino se dieron en 13 Max, donde, de alguna manera, responsabilizó de esta situación a la oposición que existe en el Concejo Deliberante, básicamente al bloque radical y sus aliados.

Antes se había excusado respecto de los resultados de las elecciones del 4 de junio pasado, en las cuales salió derrotado por el tándem Eduardo Tassano-Emilio Lanari, señalando que las contingencias climáticas, las denuncias públicas por las 200 viviendas del barrio Doctor Montaña que no se realizaron y la marcha atrás de poner en práctica el uso de la boleta electrónica, fueron los motivos fundamentales para la derrota del Partido Justicialista (PJ) a mano de Encuentro por Corrientes (ECO)+Cambiemos.

“Evidentemente, hay una intención de tratar de que el Gobierno municipal que tiene que ser transferido el 10 de diciembre no funcione, poniéndolo en una situación de ingobernabilidad. No aprobar la renovación de las Letes es buscar la manera para que la municipalidad quede en una situación difícil”, se quejó el intendente que tomó la estrategia comunicacional de responsabilizar a la oposición de todos los males que actualmente le aquejan.

Amenazando con su posible renuncia, Ríos pidió coherencia a los concejales de ECO + Cambiemos para que se trate el tema en el Concejo Deliberante, con el fin de avanzar con la renovación de esta deuda que tiene el municipio con sus acreedores.

“El no discutir el tema de las letras por los 80 millones de pesos, nos pone en una situación difícil. Cumplimos con el primer vencimiento en marzo de este año, pero si no se renueva la prórroga de pago pondrá en una situación difícil a la próxima gestión. Porque el próximo vencimiento de la segunda mitad de ese monto hay que pagarlo. Van a decir que le dejamos la caja vacía”, explicó Ríos.

De esta manera, el ingeniero abre el paraguas en pos de resguardarse de las acusaciones y cuestionamientos que tienen en su contra sobre el manejo de los fondos de la Municipalidad durante su gestión.

Entre ellas se encuentran los fondos de las viviendas en el barrio Doctor Montaña, el préstamo que le realizó al municipio de Empedrado, el fideicomiso Santa Catalina y el pase masivo a planta permanente de su gabinete políticos que incrementan la masa salarial que debe ser destinada al pago de sueldos.

Quedó en evidencia también que Ríos ya no se siente cómodo conduciendo los destinos de la Comuna que fue gobernada por el kirchnerismo durante 8 años y finalmente se va con una figura deslucida y agobiada.