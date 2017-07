Mauricio Macri: "Dejemos atrás la resignación" Lunes, 24 de julio de 2017 El Presidente reconoció que el crecimiento económico "aún no llegó a todos los argentinos" y destacó: "Podemos ser la generación que cambie a nuestro país para siempre"



El presidente Mauricio Macri se refirió este domingo, en una columna publicada en un diario del Interior, a la recuperación de la economía argentina. Aseguró que volvió a crecer después de cinco años pero reconoció que el "crecimiento económico aún no llegó a todos los argentinos".



"La Argentina está creciendo después de cinco años de estancamiento", sostuvo el Presidente en un texto publicado en el diario El Independiente de La Rioja. En esa línea, admitió que el crecimiento no se puede dar "en todos los sectores ni en todas las regiones a la vez".



El mandatario sostuvo que "el crecimiento económico aún no llegó a todos los argentinos" pero aseguró que tanto él como su equipo "estamos comprometidos a que llegue a todos, estén donde estén".



"Ese equipo de trabajo no está compuesto solo por los que estamos en el gobierno. El equipo somos los más de 40 millones de argentinos que estamos decididos a cambiar nuestro modo de vivir, que sabemos que podemos más y lo estamos logrando", afirmó.





En tiempo de campaña electoral, Macri hizo alusión a los gobiernos que pasaron durante la última década aunque evitó identificarlos con nombre y apellido. "Todos sabíamos, desde hace mucho, que la Argentina estaba para más. No tenemos que resignarnos a los problemas, los problemas tienen solución", señaló.



El Presidente se aferró al discurso que propone su gestión y remarcó que "el país está cambiando", en referencia al objetivo de que "haya trabajo en todo el país y para todos".



"Tenemos la posibilidad de ser la generación que cambie a nuestro país para siempre, un país que se juega por la verdad, por el crecimiento y por el trabajo, que deja atrás la resignación y construye futuro desde la esperanza", precisó.