Valdés destacó la “capacidad de hacer” que deja la gestión Colombi

Domingo, 23 de julio de 2017

El candidato a Gobernador por el frente oficialista aseguró que, en caso de ganar, el actual Mandatario será una fuente de consulta permanente. Resaltó que en la alianza privilegian el trabajo en equipo de dirigentes que “estamos juntos desde hace mucho tiempo”.







En ECO+Cam­bie­mos lo que por es­tos dí­as abun­da es la con­fian­za: “dul­ces”, tras la vic­to­ria de Eduar­do Tas­sa­no en Ca­pi­tal y an­sio­sos de re­va­li­dar el triun­fo en las PA­SO de agos­to. Sin em­bar­go, Gus­ta­vo Val­dés se mues­tra en­tu­sias­ma­do pe­ro cau­to. “Se ga­nan las elec­cio­nes cuan­do se cuen­ta el úl­ti­mo vo­to”, apun­tó el can­di­da­to a Go­ber­na­dor por el fren­te ofi­cia­lis­ta.



¿Có­mo es el de­sa­fío de con­ge­niar la pro­pues­ta de cam­bio que ha­ce el Go­bier­no Na­cio­nal con el de la con­ti­nui­dad del Pro­vin­cial?

So­mos la ju­ris­dic­ción que más in­ter­ven­cio­nes fe­de­ra­les su­frió y es­to nos obli­ga a ele­gir Go­ber­na­dor y Vi­ce cuan­do las de­más pro­vin­cias vo­tan le­gis­la­do­res a mi­tad de tér­mi­no. Y en es­ta opor­tu­ni­dad, se eli­ge cuan­do los co­rren­ti­nos te­ne­mos, co­mo nun­ca an­tes, paz so­cial y es­ta­bi­li­dad. Hoy, el de­sa­fío es­tá plan­te­a­do en mi­rar ha­cia el fu­tu­ro pa­ra ver có­mo nos de­sa­rro­lla­mos. Esa es una gran ven­ta­ja. Ve­mos que el pro­gre­so de Co­rrien­tes se da, por ejem­plo, por la can­ti­dad de in­ver­sión que re­ci­bi­mos.



¿Có­mo ga­ran­ti­za al elec­to­ra­do que, en es­ta oca­sión, no ha­brá un quie­bre en el ra­di­ca­lis­mo co­mo ocu­rrió con Ar­tu­ro Co­lom­bi a par­tir de la sa­li­da del go­bier­no de Ri­car­do?

Te­ne­mos un gran equi­po. Ve­ni­mos tra­ba­jan­do to­dos jun­tos ha­ce tiem­po. Ca­da uno en su rol, con su ca­rac­te­rís­ti­ca in­di­vi­dual. A mí me to­ca ser el can­di­da­to a Go­ber­na­dor de la Pro­vin­cia, los otros ro­les irán asig­nan­do. Por ejem­plo, a Car­los Vig­no­lo le to­ca con­du­cir el Plan Bel­gra­no, lo que ha­bla de una gran con­fian­za del Go­bier­no Na­cio­nal. Pe­ro, ade­más, hoy la si­tua­ción es di­fe­ren­te por­que te­ne­mos un plan tra­za­do de tra­ba­jo. Cuan­do el co­rren­ti­no quie­ra sa­ber ha­cia dón­de va­mos, só­lo de­be mi­rar lo que es el pac­to co­rren­ti­no de cre­ci­mien­to es­ta­ble­ci­do por la Cons­ti­tu­ción; tra­ba­ja­mos con 500 ins­ti­tu­cio­nes pa­ra plas­mar en ese pac­to cuál es el ca­mi­no, cuál es la me­ta. Tam­bién pue­de ver las ma­yo­res po­si­bi­li­da­des con las que con­ta­mos, co­mo la asis­ten­cia del Go­bier­no Na­cio­nal, ma­yor dis­po­ni­bi­li­dad de fon­dos. Nos de­cí­an que era im­po­si­ble la de­vo­lu­ción del 15% de co­par­ti­ci­pa­ción. Hoy co­men­zó en for­ma pro­gre­si­va. Es­to nos avi­zo­ra un fu­tu­ro me­jor. Ade­más, de­be­mos an­te­po­ner el fu­tu­ro de to­dos los co­rren­ti­nos, no el in­te­rés per­so­nal de los di­ri­gen­tes. Por eso, la ex­pe­rien­cia de Ar­tu­ro Co­lom­bi no se re­pe­ti­rá.



¿Cuál es el fu­tu­ro de Ri­car­do Co­lom­bi?

Ten­drá un rol a par­tir del 19 de agos­to (fe­cha de pre­sen­ta­ción de lis­tas). Hoy es el di­ri­gen­te po­lí­ti­co más im­por­tan­te que tie­ne la pro­vin­cia de Co­rrien­tes. Es un hom­bre jo­ven, tie­ne 58 años, tu­vo tres man­da­tos co­mo Go­ber­na­dor y y tu­vo ex­ce­len­tes ges­tio­nes. Se­rá un hom­bre de con­sul­ta per­ma­nen­te del go­bier­no. ¿Si fue­ra fut­bo­lis­ta, a quién no le gus­ta­ría te­ner a Ri­car­do Co­lom­bi den­tro de su equi­po? Lo di­je en la pre­sen­ta­ción de can­di­da­tos: nin­gu­no es tan bue­no co­mo to­dos jun­tos y eso de­fi­ne la idea de có­mo va­mos a con­du­cir el equi­po. Tam­bién voy a tra­ba­jar con Car­los Vig­no­lo. Ten­dre­mos que con­sul­tar con él, en su ca­rác­ter de ti­tu­lar del Plan Bel­gra­no, so­bre las obras pa­ra la pro­vin­cia. Pe­ro tam­bién con el pre­si­den­te de la Cá­ma­ra de Di­pu­ta­dos. La po­lí­ti­ca es diá­lo­go y con­sul­ta y eso es lo que ha­re­mos.





¿Có­mo eva­lúa los co­lap­sos de los puen­tes y los pro­ble­mas de in­fra­es­truc­tu­ra vial?



No es de un día pa­ra el otro en que se cae un puen­te. Es­te ti­po de puen­tes tie­nen va­rias dé­ca­das y ha­bla de la de­si­dia de los an­te­rio­res go­bier­nos na­cio­na­les en la fal­ta de con­trol de es­te ti­po de es­truc­tu­ras. Ocu­rrió en Cha­co ha­ce po­co tiem­po. En Tu­cu­mán, con las inun­da­cio­nes ca­ye­ron obras es­truc­tu­ra­les. Es­tas son co­sas que pa­san, la­men­ta­ble­men­te ocu­rrió en Co­rrien­tes y hu­bo una muer­te que la Jus­ti­cia in­ves­ti­ga pa­ra de­ter­mi­nar res­pon­sa­bi­li­da­des. Te­ne­mos la fir­me con­vic­ción de que se de­be re­pa­rar lo an­tes po­si­ble.



Se pre­vé una po­la­ri­za­ción elec­to­ral. ¿Có­mo vi­sua­li­za el es­ce­na­rio que hoy pre­sen­ta el jus­ti­cia­lis­mo y su even­tual ad­ver­sa­rio, “Ca­mau” Es­pí­no­la?

Hay que es­pe­rar el cie­rre de lis­tas y ver quié­nes son los can­di­da­tos. En la ca­pi­tal, el Fren­te pa­ra la Vic­to­ria se di­vi­dió en dos sec­to­res; uno con Fa­bián Rí­os y otro con So­nia Ló­pez. Ve­re­mos si se re­pi­te a ni­vel pro­vin­cial y si se ve­ri­fi­ca una po­la­ri­za­ción. Por nues­tra par­te, en­ca­ra­mos la cam­pa­ña a di­pu­ta­dos na­cio­na­les y la pro­vin­cial ha­blan­do de los te­mas lo­ca­les y fe­de­ra­les.



La re­cep­ción de la gen­te fue muy bue­na. Es­tu­vi­mos en el cen­tro de la pro­vin­cia, Mer­ce­des, Cu­ru­zú Cua­tiá, Sau­ce, Pa­so de los Li­bres. Con di­ri­gen­tes de los par­ti­dos pro­vin­cia­les de ECO acom­pa­ña­mos al Go­ber­na­dor cuan­do anun­ció la in­ver­sión de 120 mi­llo­nes de pe­sos pa­ra unir Co­lo­nia Li­ber­tad con Cu­ru­zú Cua­tiá a tra­vés de una co­ne­xión de gas. De allí par­ti­mos ha­cia Al­ve­ar y des­pués a San­to To­mé. Di­mos una vuel­ta por la pro­vin­cia lle­van­do las pro­pues­tas



¿Có­mo quie­re ver a la Pro­vin­cia den­tro de cua­tro años y so­bre qué ba­se apun­ta­la­ría su ad­mi­nis­tra­ción?



Hay que des­ta­car la pre­vi­si­bi­li­dad que tie­ne la Pro­vin­cia en ma­te­ria de sa­la­rios. Con­ti­nua­re­mos con la po­lí­ti­ca de in­cre­men­tos de los ha­be­res y el plus que pa­ga­mos pun­tual­men­te. Quie­ro vol­ver a re­sal­tar al Pac­to Co­rren­ti­no de Cre­ci­mien­to. Lo hi­ci­mos con las or­ga­ni­za­cio­nes de la so­cie­dad, en el que se pu­do de­ba­tir con ca­da uno de los sec­to­res so­cia­les ha­cia dón­de va­mos. Esa es una pro­pues­ta; ha­cer lo que la so­cie­dad pi­de co­mo par­te del de­sa­rro­llo de la pro­vin­cia. Si no lo ha­ce­mos, es di­fí­cil pro­po­ner por pro­po­ner. Anun­ciar au­men­tos sa­la­ria­les, so­lo por te­ner una ban­de­ra, es una ri­di­cu­lez. Lo que te­ne­mos es un plan pre­vi­si­ble en ba­se a las po­si­bi­li­da­des de las fi­nan­zas del Es­ta­do pa­ra im­ple­men­tar esa po­lí­ti­ca. Hoy la es­ta­bi­li­dad nos per­mi­te ayu­dar en for­ma con­cre­ta, lle­gar a los que más ne­ce­si­tan. Por ejem­plo, con la tar­je­ta ver­de a tra­vés de la cual se ins­tru­men­ta la ta­ri­fa so­cial con la luz y el agua, o en­tre­gar a las fa­mi­lias que no tie­nen, unas 60.000 per­so­nas, 300 pe­sos por mes pa­ra la com­pra de me­di­ca­men­tos.

Hoy te­ne­mos mu­cha ca­pa­ci­dad de ha­cer. Re­cuer­do el 2001 cuan­do no se po­dí­a, te­ní­a­mos em­bar­ga­do el 50% de la co­par­ti­ci­pa­ción, no se pa­ga­ban los suel­dos. Hoy, aque­llo só­lo es un mal re­cuer­do. Apun­ta­mos bá­si­ca­men­te al de­sa­rro­llo pro­vin­cial con ayu­da de la Na­ción.



¿Có­mo se pue­den atra­er las in­ver­sio­nes que son es­qui­vas?

El tra­ba­jo pa­ra atra­er in­ver­sio­nes es lar­go. No se con­si­guen ca­pi­ta­les de un día pa­ra el otro. Pe­ro hoy hay un de­sa­rro­llo im­por­tan­te en los par­ques in­dus­tria­les. El de San­ta Ro­sa, por ejem­plo, de­bi­mos am­pliar­lo. An­tes, no se po­día ha­blar de in­ver­sio­nes. Si se hu­bie­ran apro­ba­do pro­yec­tos que pre­sen­ta­mos en la Cá­ma­ra de Di­pu­ta­dos, la si­tua­ción se­ría dis­tin­ta.Hay al­go fun­da­men­tal pa­ra los par­ques in­dus­tria­les: el gas. Es­ta­mos in­vir­tien­do, por pri­me­ra vez en nues­tra his­to­ria, más de $500 mi­llo­nes pa­ra lle­var gas a las in­dus­trias, así de­sa­rro­llar y dar com­pe­ti­ti­vi­dad a las em­pre­sas. Es­to atrae la in­ver­sión por­que se achi­can los cos­tos en ma­te­ria de con­su­mo de ener­gí­a. Y eso lo hi­ci­mos los co­rren­ti­nos. Aho­ra con­ta­mos con la ayu­da de la Na­ción pe­ro an­tes te­ní­a­mos vien­to en con­tra, cas­ti­ga­ban in­fi­ni­ta­men­te a la Pro­vin­cia. Me da­ba pe­na ver que el an­te­rior go­bier­no na­cio­nal po­nía en su pre­su­pues­to unas 1.500 vi­vien­das pa­ra Co­rrien­tes. Pe­ro a Cha­co le asig­na­ba 10.000. Pe­ro lo que más me do­lía era que ha­bía di­pu­ta­dos y se­na­do­res na­cio­na­les elec­tos por Co­rrien­tes que vo­ta­ban esos pre­su­pues­tos en con­tra de los in­te­re­ses de la Pro­vin­cia.

Hoy, la Pro­vin­cia con la Na­ción es­tán eje­cu­tan­do en Co­rrien­tes 4.000 vi­vien­das. En ca­mi­nos, la Ru­ta 120 es­tá pa­vi­men­ta­da prác­ti­ca­men­te a nue­vo. Pa­ra la 119 fue ne­ce­sa­rio cam­biar el Go­bier­no pa­ra que co­mien­cen los tra­ba­jos en la ru­ta que une a Cu­ru­zú Cua­tiá con Mer­ce­des.



De eso se tra­ta te­ner un Go­bier­no Na­cio­nal que otor­gue la po­si­bi­li­dad de cre­cer. Cuan­do se mi­ra la can­ti­dad de fon­dos dis­cre­cio­na­les que tie­ne la Na­ción, na­da lle­ga­ba a Co­rrien­tes, iba a For­mo­sa, Cha­co o Mi­sio­nes. Era tan po­ca la ayu­da que ni si­quie­ra ve­nía la pre­si­den­te (Cris­ti­na Fer­nán­dez de Kirch­ner) a di­fe­ren­cia del ac­tual: el 4 de agos­to se­rá la sép­ti­ma vez que (Mau­ri­cio) Ma­cri ven­drá a la pro­vin­cia des­de que asu­mió, pa­ra apun­ta­lar el pro­yec­to de pro­duc­ción de ener­gía a par­tir de bio­ma­sa en Vi­ra­so­ro (ver pá­gi­na 8).



En dos años ha­brán elec­cio­nes en las que de­be­rán ren­dir exa­men y no ten­drán ex­cu­sas si no se con­cre­tan to­dos los anun­cios…

Sin ex­cu­sas. Es­toy enu­me­ran­do lo que es­ta­mos ha­cien­do y lo que va­mos a ha­cer



¿No tie­ne mie­do de que Cris­ti­na (Kirch­ner) vuel­va a la Pre­si­den­cia?

Ella es par­te del pa­sa­do de Ar­gen­ti­na. Hay mu­chos que es­tu­vie­ron con Cris­ti­na que hoy no quie­ren vol­ver a ser par­te de ese pa­sa­do. Hay co­sas que no se pue­den pa­rar en Ar­gen­ti­na. Un ejem­plo es la re­pre­sa Yacy­re­tá. No se po­día am­pliar la ca­pa­ci­dad en ge­ne­ra­ción de ener­gía en el bra­zo Añá Cuá, por­que no se al­can­za­ba un acuer­do con Pa­ra­guay. Só­lo era po­ner­nos de acuer­do en cuán­to les de­bí­a­mos y có­mo se ha­cía la com­pen­sa­ción. Tras el acuer­do se anun­ció una in­ver­sión de 600 mi­llo­nes de dó­la­res, eso ge­ne­ra­rá pa­ra Itu­zain­gó nue­vos em­ple­os, más po­ten­cia ener­gé­ti­ca y más re­ga­lí­as pa­ra la Pro­vin­cia. Si su­ma­mos la pues­ta a pun­to de las tur­bi­nas que fun­cio­na­ban al 80% es­ta­mos ha­blan­do de ge­ne­rar un 40% más de ener­gí­a. Eso es muy po­si­ti­vo pa­ra Co­rrien­tes y pa­ra to­dos, que se po­ten­cia con la idea de cam­biar la ma­triz ener­gé­ti­ca de Ar­gen­ti­na.



¿Có­mo ex­pli­can a los usua­rios que a pe­sar de es­tas gran­des in­ver­sio­nes en ener­gía pue­den ha­ber pro­ble­mas en el ser­vi­cio?

Es­ta es la ma­triz ener­gé­ti­ca que se tie­ne des­de el me­ne­mis­mo. Na­da ha cam­bia­do des­de esos años. No­so­tros de­nun­cia­mos a TRANS­NEA por­que tie­ne un in­cum­pli­mien­to con­trac­tual se­rio. Lo que pa­só en Be­lla Vis­ta es im­per­do­na­ble. La ciu­dad se que­dó sin ener­gía por 48 ho­ras por fal­ta de in­ver­sión de la em­pre­sa. El Go­ber­na­dor pre­sen­tó el pe­di­do for­mal an­te el Je­fe de Ga­bi­ne­te. Es una pro­ble­má­ti­ca que tie­nen Co­rrien­tes, Cha­co y For­mo­sa, y hay reu­nio­nes con­jun­tas por­que se quie­re sa­car­le la con­ce­sión. Es que nin­gu­na de las tres pro­vin­cias es­tá con­for­me con el mal ser­vi­cio que pres­ta la trans­por­ta­do­ra. Re­ci­be pla­ta pe­ro no ha­ce las in­ver­sio­nes ne­ce­sa­rias.



Co­lom­bi es vis­to por el co­mún de la ciu­da­da­nía co­mo el Go­ber­na­dor de la pre­vi­si­bi­li­dad, el que pa­ga los suel­dos a tiem­po. ¿Có­mo quie­re ser vis­to us­ted en su go­bier­no?

Te­ne­mos que tra­ba­jar pa­ra se­guir de la mis­ma ma­ne­ra, in­cre­men­tan­do los sa­la­rios, pa­gar los me­jo­res suel­dos po­si­bles den­tro del mar­co de la res­pon­sa­bi­li­dad que de­be te­ner el Es­ta­do. De­ci­mos que va­mos jun­tos a cons­truir el fu­tu­ro. Oja­lá que nos acom­pa­ñen los co­rren­ti­nos por­que que­re­mos un por­ve­nir de de­sa­rro­llo, en el que po­da­mos ge­ne­rar em­pleo de ca­li­dad.



“Priorizar lo que no se ve ni se hace de un día para el otro”



Tie­ne 48 años y una ex­ten­sa tra­yec­to­ria de ges­tión. Con­si­de­ra que su pa­so co­mo co­la­bo­ra­dor di­rec­to de fun­cio­na­rios, con­ce­jal, mi­nis­tro de Go­bier­no y di­pu­ta­do na­cio­nal le otor­ga la ex­pe­rien­cia pa­ra su­ce­der en el po­der pro­vin­cial al Go­ber­na­dor que más tiem­po ocu­pó el si­llón de Fe­rré y se ma­ni­fes­tó par­ti­da­rio de “prio­ri­zar lo que no se ve ni se ha­ce de un día pa­ra el otro”.



VALDÉS ASEGURÓ CONFIAR EN EL LARGO PLAZO.

A la ho­ra de los anun­cios con­cre­tos que pue­den afec­tar a los ciu­da­da­nos, se re­fi­rió a la emer­gen­cia que vi­vie­ron los pue­blos afec­ta­dos por las inun­da­cio­nes, y pu­so de ejem­plo a la lo­ca­li­dad de San Luis del Pal­mar, cuan­do se­ña­ló: “Ya co­men­za­mos a dra­gar el Ria­chue­lo”, co­mo una in­ter­ven­ción es­ta­tal des­ti­na­da a evi­tar fu­tu­ras ca­tás­tro­fes. Y apro­ve­chó pa­ra fus­ti­gar a su ri­val en las elec­cio­nes del 8 de oc­tu­bre: “El po­pu­lis­mo pre­fi­rió ha­cer pla­yas”, y agre­gó que lo otro “no se ve pe­ro a la lar­ga trae be­ne­fi­cios”.

Ha­blar de las po­lí­ti­cas de se­gu­ri­dad es un te­ma in­sos­la­ya­ble pa­ra quien fue Mi­nis­tro de Go­bier­no. En ese pun­to des­ta­có “el pro­gra­ma de for­ma­ción de dos años pa­ra ca­bos y cua­tro pa­ra ofi­cia­les”, al tiem­po que ca­li­fi­có de “i­rres­pon­sa­ble y ri­dí­cu­lo” al he­cho de in­cor­po­rar po­li­cí­as con seis me­ses de for­ma­ción, co­mo ocu­rrió en la Pro­vin­cia de Bue­nos Ai­res, du­ran­te la ges­tión del Fren­te pa­ra la Vic­to­ria.

En es­te pun­to tam­bién des­ta­có lo que con­si­de­ró el pro­ce­so de trans­for­ma­ción del sis­te­ma pe­ni­ten­cia­rio de la Pro­vin­cia, al men­cio­nar la ha­bi­li­ta­ción de la Uni­dad Pe­nal nú­me­ro 9 de Pa­so de los Li­bres.

Res­pec­to de la po­lí­ti­ca de pre­ven­ción y asis­ten­cia a me­no­res en con­flic­to con la ley con la cre­a­ción de una ins­ti­tu­ción es­pe­cí­fi­ca pa­ra evi­tar que “los ado­les­cen­tes in­gre­sen a las cár­ce­les y allí se gra­dú­en co­mo de­lin­cuen­tes pe­li­gro­sos”.

En ma­te­ria de po­lí­ti­ca ju­di­cial se de­fi­nió a fa­vor de avan­zar en “la re­for­ma del Có­di­go Pro­ce­sal Pe­nal” que ya tu­vo dos me­dias san­cio­nes.

Res­pec­to de la po­lí­ti­ca de Sa­lud Pú­bli­ca, ade­lan­tó que la Ad­mi­nis­tra­ción de Ri­car­do Co­lom­bi in­vir­tió, en­tre 2016 y 2017, cer­ca de mil mi­llo­nes de pe­sos en in­fra­es­truc­tu­ra pa­ra los Cen­tros de Asis­ten­cia Pri­ma­ria de la Sa­lud y hos­pi­ta­les re­gio­na­les que per­mi­ti­rá avan­zar en la des­cen­tra­li­za­ción y me­jo­rar el ac­ce­so a los sis­te­mas de más com­ple­ji­dad, pa­ra aque­llos que lo ne­ce­si­ten.

Des­ta­có que en Bue­nos Ai­res el 85% de la po­bla­ción se atien­de en cen­tros pri­va­dos y en Co­rrien­tes ese por­cen­ta­je lo ha­ce en el sis­te­ma pú­bli­co.

En ma­te­ria edu­ca­ti­va se­ña­ló que se tra­ba­ja e in­vier­te en el me­jo­ra­mien­to de la in­fra­es­truc­tu­ra es­co­lar, pa­ra “ga­ran­ti­zar la aper­tu­ra de las sa­las de 4 años y la ins­tru­men­ta­ción de las de 3 años”, así co­mo “las po­lí­ti­cas de con­ten­ción a los ado­les­cen­tes pa­ra evi­tar la de­ser­ción en la es­cue­la se­cun­da­ria”.



Fuente: Diario Época