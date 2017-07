Darán informe a Nación ante el cobro de “plus” por recargas

Domingo, 23 de julio de 2017

Desde la Defensoría de los Vecinos remitirán un oficio a la entidad responsable de la implementación y administración del sistema de boleto electrónico. Usuarios de colectivos urbanos advirtieron que, en algunos puntos, exigen hasta 5 pesos adicionales por operación.







En la edición de ayer época publicó que, merced a conceptos vertidos por usuarios del servicio urbano de pasajeros de esta capital, en algunos puntos de recarga de las tarjetas del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) se cobra un plus de dos pesos por cada operación de asignación de crédito.



Ante la trascendencia lograda por el material difundido por este matutino, la Defensoría de los Vecinos de Corrientes anunció que mañana hará una presentación ante la empresa “Nación Servicios” (entidad responsable de la implementación y administración de SUBE).



“Le pedimos a los usuarios que no paguen ese irregular adicional. Eso es ilegal y el kiosquero o almacenero que se sumó a los puntos de recarga debe atenerse a las leyes vigentes. Si el monto de ganancia que les deja brindar ese servicio es poco o mucho deben respetarlo, no valerse de la necesidad y sacar una ventaja”, precisó el ombudsman citadino, Javier Rodríguez.

El mencionado acotó que “vamos a remitir una copia a la Secretaría de Transporte de la Municipalidad, porque ellos también tienen facultades para salir a controlar la modalidad de trabajo de los puntos de recarga”. “Esta coyuntura es similar a la acontecida con la carga virtual de saldo para telefonía celular, está instalado eso de cobrar un adicional por ‘usos y costumbre’ que no corresponde”, añadió.



En alerta



En razón de la difusión, en redes sociales, de la nota hecha por época sobre esta coyuntura, diversos ciberlectores (ver recuadro aparte) narraron sus experiencias sobre el cobro del “plus” que -según advirtieron- en algunos kioscos es de 2, 3 y hasta 5 pesos.

Los operadores de las recargas reciben entre el 0,5% y el 1% del crédito vendido, ese exiguo margen sería una de las justificaciones del “adicional”.

“Hay que ponerle un tope a estas prácticas abusivas, si bien los comerciantes dicen que reciben muy poco dinero por ese servicio, hay que reconocer que las personas que hacen las largas filas para cargar sus SUBE también compran gaseosas, caramelos o cigarrillos toda vez que concurren a abastecerse de saldo”, reflejó Javier Rodríguez.



33 puntos

Es de destacar que, Federico Fankhauser, referente local de la firma Tele-Recargas, empresa a la que Nación Servicios le solicitó sumar puntos de recarga del citado plástico, dijo que “tenemos 33 puntos operables en esta capital. No hemos recibido denuncias hasta el momento pero de igual forma no nos sorprende que algunos quieran incurrir en ese modalidad”. El empresario instó a que denuncien esas prácticas en https://www.sube.gob.ar/. El servicio urbano de pasajeros tiene un promedio de 215 mil usuarios por día.