Demoraron a varios sujetos causando desmanes y secuestraron una moto Domingo, 23 de julio de 2017 El procedimiento se realizó mientras realizaban recorridas observaron a varios sujetos causando desmanes en la via pública por lo que procedieron a su demora.





Esto aconteció en la via pública, donde demoraron a varios sujetos secuestrándose además una motocicleta, de la cual no pudieron justificar la propiedad ni el origen.



Los demorados y la moto secuestrada, por razones de jurisdicción fueron trasladados a la Comisaría Jurisdiccional Urbana, donde se llevan a cabo las diligencias al respecto.