Hospitalizaron al ex presidente paraguayo Fernando Lugo Viernes, 21 de julio de 2017 El líder del Frente Guasu empezó a sentir molestias durante la sesión que presidía en el Senado. Buscan descartar una trombosis venosa



El ex presidente paraguayo Fernando Lugo fue internado en un hospital de Asunción tras sentir molestias durante la sesión que presidía en el Senado, informó su formación, el Frente Guasu.



Lugo, quien fue presidente de Paraguay entre 2008 y 2012 y es ahora titular del Congreso, fue sometido a un control médico en el Sanatorio Migone, donde sigue internado.



Una fuente del hospital declaró que Lugo se encuentra en buen estado, pero deberá permanecer en el centro para descartar una trombosis venosa.



El ex obispo presidía la sesión de la Cámara Alta en la que se iba a discutir un proyecto de ley que incluye la condonación de la deuda a miles de campesinos que estos días se manifiestan en Asunción.



En el pasado, Lugo fue tratado en Brasil con quimioterapia de un cáncer linfático que logró superar.