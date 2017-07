El motivo por el que Lisandro López piensa en el retiro

Viernes, 21 de julio de 2017

El referente de "La Academia" admitió que piensa en dejar el fútbol aunque le gustaría disputar la Copa Libertadores 2018



El futuro de Lisandro López es incierto. Luego de haberse perdido gran parte del primer semestre del año debido a reiteradas lesiones, el ídolo de Racing dejó abierta la puerta del retiro, aunque anhela poder jugar la Copa Libertadores 2018 con La Academia.



"Racing es el lugar donde quiero estar, trabajo y me siento feliz profesionalmente hablando, porque queda poco", declaró Licha en diálogo con Radio Mitre. "Pienso en el retiro, porque me esta costando bastante volver de la lesión", explicó el delantero, de 34 años.



Licha disputó apenas siete encuentros en la segunda parte del torneo. El 19 de febrero, el goleador sufrió un desgarro en el ligamento colateral interno de la rodilla derecha, que lo obligó a estar alejado de las canchas más de dos meses. Actualmente, padece una tendinitis rotuliana por la que se encuentra haciendo ejercicios diferenciados durante la pretemporada con el plantel.



"A esta edad el problema no sólo son las lesiones, sino volver de ellas. Es más díficil, me está costando bastante y sin ninguna duda que pienso lo del retiro. Vamos a ver como corre este semestre hasta diciembre porque la verdad que si no estoy dentro de la cancha siento que no aporto", comentó.



Además el jugador fue consultado por la posibilidad de jugar la próxima Libertadores, luego de que Racing obtuviera la clasificación en el certamen pasado. "Deseo con toda mi fuerza no perdérmela, pero tampoco la voy a pasar mal como la estuve pasando", confesó sobre su estado tras la lesión.