Varsky protagonizó un duro accidente en Panamericana

Viernes, 21 de julio de 2017

Su auto impactó contra un camión y produjo una fuerte congestión en el tránsito; el periodista, que resultó ileso, compartió las fotos en las redes







Juan Pablo Varsky sufrió esta mañana un grave accidente cuando circulaba con su camioneta por Panamericana. El periodista chocó contra un camión y la parte delantera de su vehículo quedó totalmente destruida.



"Yo estoy bien, no me pasó nada. Volví a nacer", contó Varsky a Infobae esta mañana, tras haber compartido el episodio en su cuenta de Twitter.



"Me distraje y terminé debajo de un camión. Cinturón y airbag me salvaron la vida. Ni un rasguño. El caos en la Panamericana fue mi culpa", escribió el periodista, que además subió fotos del estado en que quedó su camioneta Hyundai Creta.



El accidente se produjo a la altura del kilómetro 19, mano a CABA, cerca de las 5:40 y provocó retrasos en el tránsito.





Ayer, el periodista que conduce el programa No Somos Nadie por Radio Metro anunció que contraerá matrimonio con Lala Bruzoni, su pareja desde hace dos años.