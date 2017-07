Tabaré y Evo presionan a Macri para evitar que el Mercosur expulse a Venezuela

Viernes, 21 de julio de 2017

El Presidente mantuvo encuentros privados y por separado con ambos mandatarios





Tabaré Vázquez y Evo Morales no aceptan que el Mercosur dicte un ultimátum político a Nicolás Maduro para forzar la apertura de un canal de diálogo entre el régimen venezolano y la oposición antichavista. Los presidentes de Uruguay y Bolivia consideran que habría que explorar otras vías diplomáticas antes de amenazar a Venezuela con la expulsión del Mercosur, si Maduro no acepta retroceder en su decisión de convocar a una Convención Constituyente destinada únicamente a preservar su poder y a limitar los movimientos políticos de la oposición antichavista.



Mauricio Macri recibió hoy a Vázquez y a Morales en reuniones por separado. A Vázquez, le ratificó su posición sobre Venezuela. Y con Morales analizaron otros temas de la agenda bilateral. El presidente argentino ya sabe que su colega boliviano leerá durante las deliberaciones unos párrafos de la declaración final aprobada anoche en la Cumbre delos Pueblos del Mercosur.





Macri cree que ya se han cumplido todos los pasos para expulsar a Venezuela del Mercosur y considera que el punto de inflexión estará consumado con las elecciones del próximo 30 de julio. Ese día, pese al reclamo de la oposición, Maduro convocó a elecciones para designar a los convencionales constituyentes que redactarán una nueva constitución a su imagen y semejanza.



La elección de constituyentes será sobre una lista integrada por militantes y funcionarios chavistas, en una muestra obvia de autoritarismo político. Macri considera que si Maduro no suspende la designación de los futuros constituyentes, ya se habrían completado todos los requisitos exigidos por el Protocolo de Ushuaia para ordenar la "suspensión definitiva" del país miembro que actúa en contra de la Cláusula Democrática del Mercosur.



"En realidad, la solución de Venezuela va a venir de los propios venezolanos que se involucran, y uno de los que se tiene que involucrar, decididamente, es el gobierno venezolano. Y esto es lo que no se logra, y no hay forma de hacerlo simplemente con declaraciones", comentó el canciller Jorge Faurie a Infobae.





-¿El 30 de julio, día de la convocatoria a la Asamblea Constituyente, es una fecha clave…?



-Y es un mal precedente, un pésimo precedente. Si el 30 de julio, ellos (el gobierno de Maduro) no han alterado esta convocatoria y la mantienen, generan una grieta entre ellos y el sector que no está de acuerdo con ellos, que es muy difícil de subsanar.



-¿Se puede aplicar una suspensión definitiva de Venezuela en el Mercosur?



-La suspensión fijada por el Protocolo de Ushuaia, alguno lo podrá leer como una expulsión…Lo que tenemos que ver es que en Venezuela no hay una democracia, y lo vamos a ratificar si no encontramos una capacidad de diálogo con Venezuela.





Morales y Vázquez no comparten la estrategia de Macri, pero entienden su posición política. Y cada uno moverá sus piezas durante la Cumbre, mientras a la distancia Maduro aguarda que los presidentes de Uruguay y Bolivia logren su cometido.



Será difícil: Argentina es apoyada por Paraguay y Brasil, mientras que Tabaré tiene escaso peso geopolítico y Morales ni siquiera es miembro pleno del Mercosur. Si Maduro no retrocede, la suerte de Venezuela ya está jugada.