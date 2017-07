Negocios gastronómicos repletos y buena venta en regalos económicos

Viernes, 21 de julio de 2017

Restaurantes, bares y confiterías destacaron que hasta se duplicó la atención y que tenían que armar lista de espera. En los locales comentaron a este medio que desde el lunes pasado hubo buena venta de artículos varios.





El Día del Amigo se vivió a pleno en Corrientes desde el miércoles a la noche, en la mayoría de los restaurantes de la costanera y centro de la ciudad. Para anoche se esperaba una demanda todavía más alta por las bandas de música que iban a tocar en estos lugares y por las promociones por esta fecha. En las confiterías también remarcaron que se duplicó la atención en la tarde y durante la mañana del 20 de julio. En negocios de artículos varios, destacaron que la venta aumentó desde el lunes pasado y que la gente elige los obsequios más económicos, ya que aprovechan para llevar más de uno.



Restaurantes

“Estuvo repleto la noche del miércoles, tuvimos muchos clientes en lista de espera, hasta para casi 30 mesas estuvieron esperando. Las personas nos comentaban que todos los lugares estaban así, colmados, y preferían quedarse acá porque nos manejamos con lista de espera (orden de llegada). Hoy (por ayer) tenemos una banda que va a tocar por el Día del Amigo, se vendieron entradas y los que no compraron deberán esperar si no hay lugar”, comentó Paulina, de Sherwood.

A la vez, relató que “no nos manejamos con reservas, sólo para algunos grupos chicos”. “Contamos con unas 70 mesas de cuatro o dos personas; ayer (miércoles) se llenó, afuera sí había lugares pero por el frío preferían estar adentro”, contó.

“Estuvimos muy bien, hoy (por anoche) tendremos una banda por el Día del Amigo y seguramente el lugar también estará repleto. Ayer (miércoles) estuvimos hasta las 2 y hoy (ayer) estaremos hasta las 4”, dijo Marcelo, de El Duende de Bohemia.



Confiterías

“Desde ayer (19 de julio) están viniendo más personas, muchos grupos de amigos y de todas las edades. Hay rotación y están ahora (por ayer a la tarde) esperando afuera y que les avisemos para ingresar”, contó Patricia, de El Panambí.

Desde Tía Doris también coincidieron en que durante toda la jornada las mesas estuvieron llenas. “Hay gente esperando para ser atendida, duplicamos el número de atención”, indicó la encargada del lugar a este medio gráfico.



Regalos

Negocios de venta de decoración para el hogar, bisutería y locales de venta de chocolates, coincidieron en que la demanda mejoró en estos días y que la mayoría de los que se acercan a estos locales buscan regalos económicos, ya que muchas veces llevan varios para regalar.

“Desde el día lunes no dejamos de vender y hasta ahora (tarde del jueves) siguen buscando un regalo para su amigo. Podés encontrar combos a 85 pesos, tazas a 135 pesos y armar diferentes bolsitas de bombones o caramelos que, según lo que llevan, es el costo”, dijo Milagros, de Bonafide.

Al mismo tiempo, añadió que “este año nos ayudó mucho el frío”. “Buscan gastar poco pero llevan mucho y surtido”, expresó la vendedora del negocio ubicado en la peatonal Junín.

“Se vendió bien, la mayoría llevó regalos sencillos y muy pocos compraron flores. Gastaron entre 100 y 500 pesos”, contó Norma, de Donna Fiori.

Desde un local de bisutería, frente a la plaza Vera, dijeron que “la venta fue muy variada, hay mucha demanda y toda la semana estuvo el local repleto”.

Por otra parte, cabe destacar que los espacios públicos como plazas, parques, peatonal y costanera, entre otros, estuvieron con mucha gente por la fecha, las vacaciones de invierno y el clima que mejoró en comparación a otras jornadas con temperaturas más bajas.