Víctor Manzanares será trasladado a Buenos Aires

Viernes, 21 de julio de 2017

El contador de los Kirchner pasó las últimas noches en la delegación de la Policía Federal en Santa Cruz





Víctor Manzanares sera trasladado desde Santa Cruz a Buenos Aires en un vuelo de Aerolíneas Argentinas, custodiado por dos efectivos de la Policía Federal Argentina.



El histórico contador de la familia Kirchner pasó las últimas noches en la delegación de la Policía Federal en la capital santacruceña y llegará a media mañana a la Ciudad.



Desde el Aeroparque Jorge Newbery, Manzanares será trasladado al juzgado de Claudio Bonadio en Comodoro Py 2002, donde lo notificarán de la prisión preventiva y le darán el alta en el servicio penitenciario. En principio, permanecerá detenido en el penal de Ezeiza, donde están alojados Ricardo Jaime, Lázaro Báez y José López.





Víctor Manzanares fue detenido este lunes acusado de haber llevado adelante maniobras de entorpecimiento en las cuentas inhibidas de la firma "Los Sauces", para que la ex presidenta Cristina Kirchner y sus hijos pudieran seguir cobrando dinero de alquileres.



El juez Bonadio ordenó la detención del contador tras detectar un desvío de pagos de alquileres de la ex familia presidencial. A través de una carta que le mostró la interventora judicial de la sucesión de Néstor Kirchner, el magistrado supo que Manzanares les indicó a inquilinos que depositaran en una cuenta de Carlos Sancho, ex gobernador de Santa Cruz, y no en las cuentas que están inhibidas.