Está abierta la inscripción para viviendas ProCrear en Santa Catalina

Viernes, 21 de julio de 2017

Se trata del grupo de casas denominado “Corrientes 678”, que corresponde al número exacto de casas disponibles a través del programa Procrear Nación.





Se necesita un ingreso mínimo de 23 mil pesos (entre los miembros de una pareja), y hay tiempo hasta el 30 de julio. Son departamentos y viviendas unifamiliares de dos dormitorios. La explicación de Alejandro Sparacino, de Procrear Nación.



El licenciado Alejandro Sparacino, encargado del área de Desarrollos Urbanísticos del Programa Procrear, arribó a Corrientes y tras mantener una reunión con el subinterventor del Instituto de Vivienda de Corrientes, Julio Veglia, confirmó que para mediados del mes de agosto se llevará a cabo el sorteo de 678 viviendas ubicadas en el predio de Santa Catalina y hasta el 30 de julio los interesados pueden inscribirse.



La inscripción podrá realizarse a través de un formulario online que está disponible en el sitio web https://www.argentina.gob.ar/corrientes-corrientes. Esta inscripción está habilitada hasta el domingo 30 de julio.-



Hasta el día de la fecha son 1.033 los correntinos inscriptos. En las viviendas unifamiliares de 2 dormitorios solo se han registrado 184 inscriptos, de acuerdo a los datos proporcionados por Procrear y es la que menos inscriptos cuenta con relación al stock disponible.





Por otra parte, el funcionario nacional informó que las obras pendientes de dicho complejo habitacional, como ser cloacas y electricidad, que estaban a cargo del municipio capitalino, serán concluidas por el INVICO, ante la imposibilidad de la comuna de poder finalizarlas.



Sparacino y funcionarios del INVICO, también realizaron cerca del mediodía una recorrida por Santa Catalina, para supervisar el avance de las obras.



Antes de fin de año serán entregadas las viviendas a los adjudicatarios. Las mismas son de dos dormitorios en 68 metros cuadrados, con todos los servicios de infraestructura y el valor de la cuota mensual será similar al costo de un alquiler.



Sparacino comentó que “estamos en pleno proceso de inscripción de las 678 viviendas. El 30 de julio finaliza la inscripción y el sorteo será a mediados de agosto y la entrega, si todo marcha bien, en el último trimestre de este año”.



E hizo un llamado a la comunidad de Corrientes a que se “acerque a dejar los datos en el Banco Hipotecario bien en la página web antes mencionada para el análisis de titularidad y que cumplan con todos los requisitos, que no tengan otra vivienda, ya que el Programa es para vivienda única. Hasta el 30 de este mes se reciben las inscripciones de los interesados”, y agregó: “Se busca generar accesibilidad dentro del Plan Nacional de Viviendas, con cuotas que estén al alcance de la gente”.



El responsable de Desarrollos Urbanísticos destacó que “estamos haciendo un fuerte trabajo en conjunto nación, provincia y municipio, porque queremos que algo tan importante como son las viviendas, lleguen a quienes realmente las necesitan. Las cuotas son similares al valor de un alquiler y el ciento por ciento son financiadas por Procrear”.



Los requisitos son: tener ingresos familiares netos de entre 1 a 7 salarios mínimo, vital y móvil al momento de la inscripción. Tener entre 18 y 55 años, no haber resultado beneficiado con planes de vivienda, no tener bienes inmuebles registrados a su nombre, ni a nombre de su cónyuge o pareja conviviente y no registrar antecedentes negativos en el sistema financiero durante los últimos 12 meses.