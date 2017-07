Macri participará de la Cumbre del Mercosur

Viernes, 21 de julio de 2017

El bloque realizará un llamado para que el gobierno de Nicolás Maduro suspenda la convocatoria a una elección de Asamblea Constituyente





Mauricio Macri participará este viernes de la Cumbre del Mercosur, que comenzó ayer en la provincia de Mendoza y continuará hoy con el encuentro entre jefes de Estado de los países miembros. Se espera que el Presidente brinde definiciones sobre la crisis institucional que atraviesa Venezuela y la necesidad de un acuerdo con la Unión Europea. Además, le entregará la presidencia pro témpore del bloque a su par en Brasil Michel Temer.



En esta jornada, el Mercosur realizará un llamado para que el gobierno de Nicolás Maduro suspenda la convocatoria a una elección de Asamblea Constituyente, según adelantó el vicecanciller Daniel Raimondi. Ese reclamo estará plasmado en un documento final que se suscribirá hoy con la firma de los presidentes Macri (Argentina); Michel Temer (Brasil); y Horacio Cartes (Paraguay) y Tabaré Vázquez (Uruguay).





Venezuela, que pasó a formar parte del Mercosur durante el kirchnerismo, se encuentra suspendida desde diciembre, con la posterior aplicación de la cláusula democrática en abril, tras el intento frustrado de la corte suprema de justicia del país petrolero de asumir las funciones legislativas en reemplazo de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición.



Ayer el canciller Jorge Faurie explicó que si Maduro no desiste de la convocatoria a una Asamblea Constituyente, se podrá aplicar el Protocolo de Ushuaia, que implica la "suspensión permanente" del país caribeño.



"Si el 30 de julio, ellos (el gobierno de Maduro) no han alterado esta convocatoria y la mantienen, generan una grieta entre ellos y el sector que no está de acuerdo con ellos, que es muy difícil de subsanar", expresó el jefe de la diplomacia argentina.



La sesión plenaria de presidentes del Mercosur, Estados asociados y México está programada para las 10 y se iniciará con el discurso del presidente argentino.



Luego se presentará un informe de la Presidencia Pro Tempore a cargo de la Argentina, mientras que luego se procederá con las conversaciones entre los mandatarios.



Durante el cierre, la Argentina insistirá con la puesta en marcha del espacio pymes dentro del bloque regional, la facilitación del comercio y la necesidad de establecer una coherencia regulatoria entre los cuatros países.