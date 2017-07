Cómo acceder a los nuevos créditos de la Anses

Viernes, 21 de julio de 2017

Los beneficiarios de distintos planes sociales ya pueden pedir turno para obtenerlos





En medio de la campaña electoral, el gobierno nacional anunció la ampliación de los créditos Argenta – préstamos que hasta ahora daba solo a jubilados y pensionados– a más beneficiarios y a partir de este jueves ya se puede pedir turno para solicitarlos.



Así, a los jubilados y pensionados del SIPA ahora se sumaron los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de Pensiones No Contributivas (PNC).



Podrán solicitar el préstamo aquellos titulares de dichos beneficios mayores de 18 años y hasta los 89 años de edad. Desde la Anses aclararon que al momento de la cancelación de la última cuota, el titular debe tener menos de 91 años.



¿Qué hace falta para acceder?



Para gestionar el préstamo, el titular debe solicitar un turno en www.argenta.anses.gob.ar, opción Créditos Personales AUH – PNC – PUAM o a través de la página del organismo previsional www.anses.gob.ar, opción Turnos Online, Solicitar turno, Argenta, o bien, llamando al 130.



El día del turno los interesados deberán…



1–Presentarse con Documento de Identidad en la oficina de ANSES asignada al momento de solicitar el turno.



2–Elegir el monto del préstamo y la cantidad de cuotas siempre que tenga cupo disponible y que la relación cuota – ingreso no supere el 30% de los ingresos netos mensuales.



3–Firmar la solicitud del préstamo.



¿Cuánta plata se puede recibir?



–Titulares de AUH: por cada hijo podrán obtener un crédito de $3000 a pagar en 12 cuotas, o bien, uno de $5000 que se puede abonar en 24.



–Pensiones No Contributivas: podrán acceder hasta $30.000 en 36 cuotas, $20.000 en 24 cuotas o $12.000 en 12.



–PUAM: podrán acceder a $30.000 en 36 pagos, a $20.000 en 24 pagos y a $12.000 en 12 pagos.





¿Cómo se acredita el préstamo?



El dinero solicitado será acreditado en un plazo no mayor a los cinco (5) días hábiles desde la fecha de aprobación del mismo, en la Cuenta de la Seguridad Social (CBU), es decir, en la cuenta donde el solicitante cobra su haber previsional. Podrá extraer hasta el 100% del efectivo (sin límite en la cantidad de extracciones) o realizar compras con la tarjeta de débito en cualquier comercio, sin costo adicional.



¿Cómo se paga?



Como sucede en el caso de los jubilados y pensionados, las cuotas para devolver el préstamo no podrán superar el 30% del valor de la AUH o la prestación correspondiente. Según se informó oficialmente, la TEA (Tasa Efectiva Anual) es del 24%.



En el primer día de habilitación del sistema, 48.000 titulares obtuvieron su turno para los nuevos créditos y las provincias con más solicitudes fueron Buenos Aires, Córdoba y Tucumán.



Según se informó, el 96% de las solicitudes fueron efectuadas a través de la web de la Anses. Del total, el 78% pertenecen a titulares de la AUH, mientras que el 22% fueron beneficiarios de Pensiones No Contributivas y PUAM.