Cardozo firmó convenio con la Fundación Cardiológica de Corrientes

Jueves, 20 de julio de 2017

Permitirá servicios de tomografía y de resonancias magnéticas para hospitales de la Capital y del interior. Tanto la administración de los servicios, como la atención de estos sectores estarán a cargo del equipo de la Fundación Cardiológica.



El Ministerio de Salud Pública, a cargo de Ricardo Cardozo, firmó hoy un convenio con el Instituto de Cardiología de Corrientes. El cual beneficiará con servicios de tomografía y resonancia magnética al Hospital de la localidad de Mercedes y al Hospital Llano de la Capital.



El convenio que se subscribe entre la Fundación Cardiológica de Corrientes (FUNCACORR), el Ministerio de Salud Pública de la Provincia con intervención del Instituto de Cardiología y de los Hospitales nombrados, permitirá el servicio de un tomógrafo para el Hospital "Ángela Iglesia de Llano" de Corrientes a cargo de Silvia Bonassies, servicios de tomografía y de un resonador magnético para el Hospital "Las Mercedes" a cargo de su director Salvador Nadal.



La firma del convenio se realizó en horas de la mañana en el Ministerio de Salud Pública y estuvieron presentes además del titular de esta cartera, Ricardo Cardozo; el presidente de FUNCACORR, Roberto Demonte; el director del Instituto de Cardiología, Julio Vallejos; los integrantes del Directorio de dicha institución, Juan Alberto Romero Brisco, Eduardo Farías e Ignacio Reyes y la directora del Hospital Ángela I. de Llano, Silvia Bonassies.



Respecto a la importancia de la firma de este convenio, el Ministro Ricardo Cardozo, manifestó estar muy agradecido de trabajar en conjunto con las instituciones de salud adheridas al convenio, "es de la única forma en que obtendremos avances en la salud en nuestra provincia".



"Que un hospital como el de Mercedes tenga este doble servicio significa que va a dar una respuesta a la demanda de toda nuestra Provincia. Y por otro lado el crecimiento que implica para nuestro Hospital Llano, este convenio es de suma importancia teniendo en cuenta que trabaja tanto para la gente de la Capital como para todos los correntinos que vienen del interior", expresó.



En cuanto a los servicios que se brindarán, el director del Instituto de Cardiología Julio Vallejos, dijo que "el servicio que estamos brindando tiene características especiales, la primera de ellas es que la accesibilidad, fundamentalmente para la gente que tiene escasos recursos; en segundo lugar, es que esto no implique un costo adicional para el Ministerio, es por ello que las compras son realizadas por la Fundación del Cardiológico".



Vallejos aclaró que "estos aparatos pasan a ser patrimonio de la provincia". Por otra parte, el director hizo referencia a la gestión que llevan a cabo desde el Instituto, "nosotros creemos que el modelo de la gestión administrativa de la Fundación es un modelo que se debe imitar en estos servicios que vamos a implementar. Es necesario aclarar que estos servicios estarán habilitados tanto para las personas que tengan obra social como también para aquellas que no la tengan", expresó.



"Queremos contagiar un modelo eficiente", expresó Vallejos. "Nosotros pretendemos que cada uno de los pacientes que usen estos servicios, ya sea en Mercedes o en el Hospital Llano, sienta la misma atención que brindamos en la institución, que no es una atención lujosa, sino digna".



Vallejos también adelantó que se inaugurará en agosto, en Santo Tomé, el servicio de diálisis. "Este servicio dará respuesta a toda la gente de la costa del Uruguay y es un servicio que será de primer nivel". Cabe mencionar que anteriormente en el hospital de dicha localidad se instalaron un resonador y un tomógrafo.