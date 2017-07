Horóscopo para hoy 20 de julio del 2017 Jueves, 20 de julio de 2017 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries



En este día opte por darle la espalda a los problemas. Cuídese, ya que se encontrará al borde de una crisis de nervios.

Amor: Las criticas de su pareja le resultarán intolerables. Póngale límites precisos.

Riqueza: Si cuenta con la confianza de su entorno, será un excelente período para concretar proyectos.

Bienestar: Periodo oportuno para iniciar alguna actividad física optando por el deporte, la danza o la gimnasia.







Tauro





Si adopta una actitud más tolerante hacia su familia, conseguirá orientar su vida. Escuche los reclamos y comparta más tiempo con ellos.

Amor: El día le ofrecerá interesantes propuestas para que su corazón se sienta feliz. Elija la que más le guste.

Riqueza: Contará con un marcado poder de convencimiento. Empléelo en su lugar de trabajo.

Bienestar: Magnífica jornada para realizar ejercicios de meditación al aire libre.



Géminis





Permanecerá con la Luna en su signo, le convendrá aprovechar este tránsito para lograr los objetivos que tiene en mente hace tiempo.

Amor: Podría sentirse descolocado ante las reacciones abruptas de su pareja. Serénese y escuche sus reclamos.

Riqueza: Busque un trabajo que le brinde dinero y satisfacciones. Es momento de conseguirlo.

Bienestar: Distenderse y descontracturarse es el paso inmediato que necesitará para eliminar su nerviosismo y tensión.





Cáncer





Durante toda la jornada su inseguridad lo acompañará. Insista en cambiar el rumbo de sus pensamientos e ideas.

Amor: Sea más equilibrado a la hora de expresar sus sentimientos a la persona que ama.

Riqueza: Mantenga la calma y planee sus futuros gastos. Ciertos movimientos financieros harán tambalear su economía.

Bienestar: No dude y realice salidas sociales, le brindarán grandes satisfacciones.





Leo



Hoy no se impaciente si esa decisión se sigue postergando y obstaculizando todos sus objetivos futuros.

Amor: Su capacidad comprensiva lo ayudará a reencontrarse con sus afectos.

Riqueza: En caso de formalizar un contrato de trabajo, trate de verificar las condiciones que le imparte dicho documento.

Bienestar: Use su tiempo libre no solamente para el ocio sino también para ordenar su mente.





Virgo



Abandone su arrogancia y tome la iniciativa para aclarar algunas cuestiones que lo han hecho tomar distancia de un ser querido.

Amor: Muéstrese más cariñoso y dulce con sus seres queridos. Ellos se lo agradecerán.

Riqueza: Su individualidad no lo ayudará a la hora de concretar un proyecto. Trate de escuchar a sus pares.

Bienestar: Empiece a tomarse la vida con calma, equilibrará el cuerpo y el alma.





Libra



Tómese con calma la jornada. Dificultades inesperadas harán imposible que cumpla con el cronograma de actividades que se había propuesto.

Amor: Arrímese a la persona que ama y transmítale en forma sutil y emotiva lo que siente por ella.

Riqueza: Evite tentarse por ofertas. Cuide su presupuesto, así podrá llegar a fin de mes.

Bienestar: Será un día para disfrutar a pleno junto a su familia. Contará con toda la energía a favor.





Ecorpio





Acomode mejor su tiempo. No trate de querer acaparar todo, empiece a delegar responsabilidades y concentre su energía solo en lo importante.

Amor: Respire hondo y calle. Sentirá que su pareja lo pone al borde de un ataque de nervios.

Riqueza: Etapa para resguardar sus ahorros y no invertir en proyectos superfluos donde no obtendrá ganancias.

Bienestar: Podría sorprenderse con un cierto grado de agotamiento más mental que físico.





Sagitario





Recuerde que la envidia mueve lo imposible. Protéjase de las influencias negativas y evite aquello que lo aleje de sus proyectos.

Amor: Con la Luna en oposición, buscará la perfección en la pareja. Esto podría traerle problemas en la relación.

Riqueza: Será importante que compre lo justo y necesario o su economía no resistirá.

Bienestar: Un encuentro informal con amigos cercanos, será el resultado más positivo del día.





Capricornio





Será oportuno que comience a compartir las preocupaciones con su familia y no se aísle, de lo contrario, ellos no podrán ayudarlo.

Amor: Con su naturaleza íntima tendrá la posibilidad de expresarse de forma espontánea y sin inhibiciones.

Riqueza: Presente esa idea original que tiene para su trabajo, no deje hacerlo. Tendrá sus frutos.

Bienestar: Comience a bajar el nivel de autoexigencia, disfrute y relájese.





Acuario





Acepte a sus amigos tal cual son. Deje de querer cambiar a todo el mundo, de lo contrario, se alejarán y se quedará solo.

Amor: Reconozca que su pareja colabora con usted y en el logro de sus objetivos. Sea razonable.

Riqueza: Haga cuentas y comprométase solamente con lo que sabe que podrá cumplir.

Bienestar: La paz y la contención que necesita solo la encontrará dentro de su mundo afectivo y espiritual.





Piscis





En esta jornada, no soportará que nadie lo contradiga. Intente cambiar su postura, de lo contrario, nadie querrá mantenerse a su lado.

Amor: Trate de esquivar las discusiones que solo lo llevarán a crear conflictos intensos con su pareja.

Riqueza: Diluya las diferencias en el ámbito laboral. Esto facilitará no sólo las relaciones sino también el desarrollo del proyecto a emprender.

Bienestar: Si lo suyo es la actuación, no dude en inscribirse en un curso de teatro.