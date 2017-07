Se inicia un nuevo cronograma de entrega de tarjetas Sube Estudiantil

Jueves, 20 de julio de 2017

Se modificará el horario de atención durante el receso de invierno, de manera que puedan acercarse la mayor cantidad de estudiantes posible.





Este jueves 20 de julio de 10 a 14 en el palacio municipal será el turno de estudiantes de la escuela Regional. Los alumnos de los colegios Nacional, Comercio y Normal tienen tiempo de obtener sus plásticos hasta el miércoles 26 de julio. Además ya hay 1.735 tarjetas personalizadas listas para entregar a estudiantes primarios del instituto Misericordia y de las escuelas Belgrano, Centenario y Moreno cuando retomen las clases.







La escuela Regional José Manuel Estrada, que posee un padrón total de 440 beneficiarios, comenzará este jueves de 10 a 14, horario que se mantendrá durante la semana que viene.





Ya se entregaron 1.780 tarjetas para estudiantes de las escuelas Normal “Doctor Juan Pujol”, Comercio “General Belgrano” y Nacional “General San Martín”. Pero aún restan varios usuarios, sobre todo del colegio Nacional, que hasta el momento solamente asistieron unos 220 de los 636 totales.





Desde el Municipio capitalino se recuerda que el miércoles 26 concluye el cronograma, así que pasado ese plazo los estudiantes de estas tres escuelas ya no tendrán prioridad de atención.





“Hoy tuvimos muy poca gente. Los chicos que todavía no hicieron los trámites deben acercarse en el plazo que les corresponde para que no tengamos mucha acumulación de estudiantes cuando iniciemos otros cronogramas”, señaló el secretario de Transporte y Tránsito, Gustavo Larrea





Se recuerda que el recambio de plásticos en el palacio municipal es para estudiantes que ya hicieron su Yo Voy 2017 y que solamente deben validar la nueva SUBE. Quienes aún tienen la tarjeta 2016 previamente deben realizar el reempadronamiento vía online en el sitio web http://sistemas.ciudaddecorrientes.gob.ar/sube/ y seguir los pasos indicados en la plataforma, también resumidos en el siguiente link: http://bit.ly/2rXwWMc .





Posteriormente deberán presentar los siguientes requisitos exclusivamente en las oficinas de Tarjebús (Santa Fe 1.569) o bien en Turismo Miramar-Estrella del Norte (esquina Salta y 9 de Julio):



-Formulario impreso de reempadronamiento;



-Fotocopia del DNI;



-Certificado de Domicilio (para estudiantes del interior o de otras provincias, sólo en caso de que el DNI no acredite que vive en la Ciudad de Corrientes);



-Certificado de Alumno Regular expedido por el SIU-GUARANÍ con Código QR de validación;



-Certificado con carga horaria;



-Carnet del Boleto Estudiantil Gratuito del año pasado (para los que ya contaban con el beneficio).





ENTREGAS PARA EL NIVEL PRIMARIO





En lo que respecta al nivel primario, la Municipalidad ya otorgó tarjetas a estudiantes de la escuela Sarmiento, y se tienen impresos 1.735 plásticos personalizados listos para entregarse a chicos y chicas del instituto Misericordia y de las escuelas Belgrano, Centenario y Moreno para cuando retomen las actividades escolares.





Para continuar avanzando con el reemplazo de la tarjeta Yo Voy y lograr la utilización de la SUBE en el 100% de los usuarios, se le hizo un pedido de audiencia a la Ministra de Educación de la Provincia, Susana Benítez, buscando coordinar entre ambas jurisdicciones “un proceso de entrega ordenado y efectivo, en el marco de la eliminación definitiva de las tarjetas locales y la implementación del sistema SUBE como único medio de pago en el sistema de transporte local”, indica la nota enviada por Gustavo Larrea y ya recibida por dicha cartera del Gobierno Provincial.