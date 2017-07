Cayó una alcantarilla y dejó incomunicado a un barrio

Jueves, 20 de julio de 2017

Se trata del desagüe principal de la localidad. Ahora quienes pasan a diario por el lugar deben caminar aproximadamente 10 kilómetros para ingresar al pueblo.



Personal municipal se encuentra en la zona para advertir a los transeúntes sobre la situación.



Una estructura que se ubica entre las rutas nacionales 12 y 118 cayó y dejó “a la deriva” al barrio San Lorencito, de aproximadamente 40 casas humildes, en la localidad de Saladas.



Se trata de lo que anteriormente era el ingreso a Saladas y el paso que comunicaba a su vez con la localidad de Bella Vista. Con el correr de los años, el paso peatonal (que a su vez es el desagüe principal de Saladas) quedó en medio de las rutas y nunca se hizo el ensanchamiento del canal, así con las crecidas y la abundante cantidad de agua que pasa por allí (que va a la laguna Chávez) la estructura colapsó.



“Es el desagüe principal de la cuenca de Saladas, es lo que anteriormente comunicaba a Bella Vista, antes de caerse el puente (desde hace un año se viene deteriorando) y antes de la cantidad de agua caída en estos meses advertimos que se caería y pusimos dos baterías de tubos, pero la excesiva cantidad de agua que pasó deterioro al máximo a la estructura que se terminó cayendo”, explicó a época el intendente de la localidad de Saladas, Omar Herrero.



Si bien no hay tránsito fluido de gente, los vecinos del barrio San Lorencito que son quienes utilizan ese puente para dirigirse rumbo a Saladas serían los más afectados porque ahora deberán caminar entre 8 y 10 kilómetros para pasar a la localidad.



“Ahora habrá que levantar aún más o intentar arreglar lo que se cayó. El problema es el desagüe porque hay caminos alternativos y ahora tendrán que hacer -quienes utilizan este camino- entre 8 y 10 kilómetros para volver a ingresar al pueblo”, explicó Herrero mientras constataba los trabajos que se estaban realizando en el lugar.



En tanto, el presidente de Vialidad Provincial, Justo Espíndola, aclaró que “no era un puente sino una alcantarilla, no hay que alarmar a la sociedad” y para él, “no es una problema de gravedad”.

Asimismo, el funcionario provincial aseveró que “esto ocurrió debido a que una retroexcavadora del Municipio de Saladas que estaba trabajando en la limpieza de un canal adyacente, en un mala maniobra, desplazó parte de la alcantarilla y provocó su ruptura”.



Sin embargo, fuentes de la localidad remarcaron que se trata de un “pequeño puente que dejó aislada a una barriada de la zona y que desde hace un tiempo tenía problemas”, por ello funcionarios municipales habían hecho el reclamo pertinente a Vialidad Provincial. “Hace 5 meses el Intendente local reclamó en el destacamento de Vialidad Provincial sobre la falta de mantenimiento en el puente”, indicaron fuentes cercanas al Municipio. A esto se suma aún más el aumento del volumen de agua que pasó por ese canal en estos últimos años, sobre todo el de la última creciente registrada hace pocos meses.



Ante esta situación, Herrero aseveró que se trabajará para ver si se lo puede poner en condiciones mientras se gestiona algo definitivo. “Desde Vialidad pusieron todo a nuestra disposición”, reconoció. Ayer, personal y maquinaria dispuesta por la Municipalidad se encontraban trabajando en la zona. “Se cortó el tránsito y hay personal en la zona para advertir la caída de un camino, si bien no hay tanto paso de personas o rodados no queremos que pase lo mismo que en Esquina y pusimos todo a disposición de la seguridad de quienes pasen por esta vía”, exclamó Herrero.