El intendente recurre al Concejo para exigir explicaciones a Transnea por el apagón

Jueves, 20 de julio de 2017

Walter Chávez convocó a una sesión extraordinaria para el próximo jueves 27. Pretende que la cuestionada transportista “informe las causas del siniestro, plan de contingencias y plazos para el restablecimiento normal del servicio”.





El intendente de Bella Vista, Walter Chávez, convocó al Concejo de esa localidad a una sesión extraordinaria para el próximo jueves 27, a las 20, al considerar “impostergable” el pedido a la empresa Transnea S. A. de un informe sobre las causas del incendio en la estación transformadora, que dejó sin luz a esa localidad.

Chávez pretende que la cuestionada transportista “informe detalladamente las causas del siniestro, plan de contingencias previstas para el caso, los plazos para el restablecimiento normal del servicio y procesos de inversión llevados a cabo en los últimos 5 años en la ET Bella Vista”, entre otros puntos.

El intendente fundamenta el llamado a sesión extraordinaria en “los trastornos en el concierto productivo y comercial de la ciudad” que ocasionó el apagón, que se inició el sábado 15, cerca de las 23.30, y que afectó a Bella Vista y localidades de la zona.

Chávez destacó “el trabajo incansable que realizaron los operarios y directivos de la Dirección Provincial de Energía (DPEC) de Bella Vista para restablecer el servicio durante estas casi 48 horas de corte, que lamentablemente coincidió con el inicio de las vacaciones de invierno”. “Por ahora están funcionando las empresas con generadores alternativos y el comercio, con energía de la planta siniestrada, pero es todo precario y va a llevar tiempo normalizar el sistema”, señaló el intendente.

En la convocatoria, indica que “se hace necesario requerir informes a la DPEC como organismo descentralizado del Estado provincial a cargo de la distribución de energía en la provincia, a fin de que informen sobre la incumbencia del organismo en el siniestro, tareas llevadas adelante, derechos y obligaciones que surgen del contrato de concesión para la firma Transnea y DPEC, y cuanto otro dato sea de interés para determinar la responsabilidad del evento dañoso”.

En paralelo, mientras se coordinan acciones técnicas para restablecer el normal abastecimiento eléctrico en Bella Vista, el ministro de Hacienda y titular de la DPEC, Enrique Vaz Torres, afirmó que el Gobierno provincial pide que la Nación intervenga Transnea S. A. “Plantearemos en Buenos Aires la solución de fondo sobre el servicio de transporte de la energía en la región”, dijo máximo responsable de la distribuidora provincial.

“Con este evento que padecimos en Bella Vista, no tiene ningún tipo de legitimación la concesión a Transnea S. A., empresa fantasma que viene desde el menemismo. Es fantasma porque están en Buenos Aires, cobran y no invierten”, señaló Vaz Torres.

“Creemos que la Nación debe intervenir a la empresa transportista. Vamos a solicitar que así sea porque nosotros no nos podemos hacer cargo de los despojos, de los pedazos de una cosa toda rota, mal mantenida, no tenemos los recursos para enfrentar esas instalaciones”, indicó el ministro.

“Estas instalaciones fueron concedidas en los 90 y la empresa no hizo nada para mantenerlas. Esta es la verdad de la cuestión”, dijo el titular de la DPEC.