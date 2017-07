Bonadio habló de los "fajitos" de billetes que encontraron en la inmobiliaria de los Kirchner

Miércoles, 19 de julio de 2017

Mediados de 2015. Las causas por los hoteles de la familia Kirchner empezaban a moverse en la Justicia.



El primer expediente, Hotesur, estaba bajo la órbita de Claudio Bonadio cuando el magistrado -que luego perdió la instrucción- ordenó un allanamiento en una inmobiliaria de Río Gallegos que se le atribuye a Máximo Kirchner, en sociedad con Osvaldo Sanfelice y el ex gobernador Carlos Sancho.



Si bien siempre se supo que en ese procedimiento se encontraron pruebas importantes para darle curso a la investigación, este martes el juez Bonadio dio algunos detalles desconocidos sobre los fajos de dinero que se encontraron ese día en el lugar, pese a que los empleados habían sido advertidos sobre el operativo y tuvieron tiempo de "vaciar" el local.



"Encontramos medio millón de pesos. Había plata tirada en una mochila, en una estantería. Después había un cajón lleno de fajitos, como si hubiera inquilinos que pagaran en efectivo en la inmobiliaria. Pero no había recibos de esos pagos", informó.



Tiempo después Bonadio fue removido de esa causa, pero el azar quiso que otro expediente similar, "Los Sauces", recayera en su oficina. Parte de lo que investiga ahora está relacionado con ese comportamiento al menos desprolijo con el dinero que observó en aquella oportunidad.



Claudio Bonadio, juez federal

"Hay toda una especie de cosas que uno encuentra: dinero en efectivo, dinero en circulación, compra de bienes, libros societarios que no están llevados en la debida forma contable y legal. Un montón de cuestiones que hacen que ese flujo de dinero no pueda ser explicado", reveló el juez federal en diálogo con Ernesto Tenembaum en radio Con Vos.



"¿Cuál va a ser la situación de Cristina Kirchner si gana las elecciones?", la preguntaron. Y Bonadio contestó: "Igual a la que era cuando ella era presidente, igual a la que es ahora, y a la que será en un futuro". "Yo voy a investigar el patrimonio de cualquier funcionario anterior o actual que sea sometido a proceso de investigación penal", prometió.



Ayer, en otra entrevista, Bonadio había dado detalles sobre los motivos que lo llevaron a detener al contador Víctor Manzanares.