Memoria Activa denunció maniobras en torno de la causa AMIA Miércoles, 19 de julio de 2017 Diana Wassner criticó el proyecto de juicio en ausencia, de mantener en secreto los archivos y de ordenar a los abogados del Ministerio de Justicia que dejaran de trabajar para obtener justicia: “Si esto no es encubrimiento que nos expliquen qué es”. “Durante 23 años, año tras año decimos presente para denunciar la trama de la impunidad.” El raconto estuvo a cargo de Diana Wassner que, en nombre de Memoria Activa, recordó ayer a las 85 víctimas del atentado a la sede de la AMIA. Su esposo, Andrés Malamud, integra la lista. Wassner realizó un recorrido por la búsqueda de justicia que Memoria Activa desarrolló desde el día del atentado hasta hoy, denunció que “nadie investigó nada” y acusó al gobierno de Mauricio Macri de intentar “perpetuar la impunidad” en relación a la insistencia de llevar a cabo un “juicio en ausencia” en contra de los acusados iraníes, de mantener en secreto los archivos de inteligencia y de ordenar a los abogados representantes del Ministerio de Justicia que actuaban en el juicio por el encubrimiento del atentado, que se desarrolla hace dos años en Comodoro Py, “que dejaran de trabajar para obtener justicia”. “Si esto no es encubrimiento, que alguien nos explique qué es”, se preguntó Wassner en nombre de los familiares de víctimas de la voladura de la sede mutual judía que integran Memoria Activa.



Los shofar sonaron en la puerta de la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) pasadas las 18 de ayer, el mismo lugar que a las 9.53 del 18 de julio de 1994 se desplomó tras detonar un explosivo que convirtió al edificio en ruinas y mató a decenas de personas. “Los shofar tocan para que se caiga el muro de impunidad”, auguró el hombre que dio apertura al acto de Memoria Activa, a 23 años del atentado del que aún no se conocen responsables. Además de Wassner hablaron ayer el nieto recuperado Guillermo Pérez Roisimblit, la periodista de PáginaI12 Irina Hauser y la referente del Centro de Estudios Legales y Sociales Paula Litchvatky.



“A 23 años del asesinato de nuestros familiares y amigos, Memoria Activa vuelve a decir presente para denunciar la impunidad, esa impunidad que crece y engorda con cada acción e inacción de los responsables de investigar quién los mató. Y que sigue viva, y se expande, con cada acción e inacción de los que se encargaron del encubrimiento”, advirtió Wassner, a cargo del discurso de la agrupación.



En nombre de Memoria Activa, Wassner hizo hincapié en el debate oral que en Comodoro Py se desarrolla contra quienes están acusados de encubrir el atentado. Remarcó que el juicio está siendo “encubierto” por los medios de comunicación y recordó a los acusados en el juicio, entre los que figuran el ex presidente Carlos Menem, el ex juez federal Juan José Galeano y el ex titular de la DAIA Rubén Beraja. Recordó que “(el fiscal Alberto) Nisman y su fiscalía con casi 50 personas durante 10 años No hicieron nada” para esclarecer el caso. ¿Cuánta impericia, cuánta desidia, cuánta complicidad pudo haber habido para no investigar nada? ¿Cuántos intereses qué van más allá de lo que podemos imaginar?”, insistió Wassner.



Las críticas no fueron solo para el pasado. Wassner denunció que, tras la asunción de Macri “el Poder Ejecutivo no solo intenta cerrar la causa principal AMIA” sino que “se propone también salvar a los imputados, amigos del poder, en el juicio por encubrimiento”. Criticó a la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia, que bajo el mando de Mario Cimadevilla, propone el juicio en ausencia de los iraníes imputados en la causa. “Un juicio en ausencia que condene a seres invisibles, no proporciona verdad ni justicia”. En ese sentido habló Paula Litvatchky del Cels, quien coincidió que “podrá tranquilizar solamente conciencias y cerrar el caso”. En relación a la justicia, la referente del organismo de derechos humanos evaluó que el caso AMIA sirvió para aprender: “Sabemos cómo funcionó la justicia con Galeano y entendemos mejor cómo funciona hoy con (Claudio) Bonadio, (Germán) Moldes y (Ariel) Lijo”, comparó.



Desde Memoria Abierta, además, criticaron el decreto 229 sobre la información de inteligencia (que vuelve a poner en manos de los serviicos los documentos desclasificados sobre el caso) y las instrucciones del Ministro de Justicia a los abogados Mariana Stilman y Ezequiel Strajman para que “actúen menos activamente” en ese proceso judicial. Denunció que “el gobierno del presidente Macri intenta, por medio de todas estas medidas, perpetuar la impunidad”. “Si el atentado no generó un quiebre político en el país para impulsar estos cambios, la huella la hicieron los familiares”, afirmó Litvatchky.



El nieto recuperado Guillermo Pérez Roisimblit llevó “el abrazo de Estela (Carlotto), Rosa (Roisinblit) y el resto de las Abuelas” de Plaza de Mayo a los familiares de las víctimas que participaron del recuerdo en pleno barrio porteño de Once. Pérez Roisinblit recordó que era adolescente y no conocía su verdadera historia cuando ocurrió el atentado. Sin embargo, tiene “la imagen de la montaña de escombros” presente aún. “La dictadura nos pasó a todos como sociedad. De igual modo lo que pasó con la AMIA y la embajada de Israel nos pasó a todos”, evaluó. “Nuestras luchas se hermanan en la impunidad. La justicia nunca llega”, apuntó y concluyó. “Toda la sociedad en su conjunto tenemos derecho a la justicia”.



Hauser reflexionó sobre el tandem que el Poder Judicial, el poder político y los medios de comunicación constituyeron para el sostenimiento de la impunidad: “El poder judicial como activo fabricante de la impunidad parece una ironía macabra. Pero es verdad. La mayoría de los medios y los periodistas fueron cómplices y lo siguen siendo. El Gobierno invitaba a los periodistas a la ex SIDE y hablaba de Iran”, describió y destacó a los familiares de las víctimas que “en soledad empezaron a desconfiar de todo. Hoy los únicos que saben qué quiere decir impunidad son los familiares”, remarcó.