Paula Chaves reemplazará a Pampita en el Bailando Miércoles, 19 de julio de 2017 Sobre el final del programa, el conductor anunció que la mujer de Peter Alfonso será quien suplante a la top model, pero no encontró muy buena respuesta por parte de Marcelo Polino y Ángel de Brito

El final de la edición de esta noche del Bailando llegó con un anuncio por parte de Marcelo Tinelli (57), quien comunicó que, debido a la ausencia de Pampita mañana y pasado, quien reemplazará a la top model será nada menos que Paula Chaves, ex subcampeona del certamen y mujer de Peter Alfonso.



Sin embargo, la comunicación no tuvo muy buena recepción por parte de los demás miembros del jurado, ya que mientras Marcelo Polino afirmó "si viene a hacerse la buena no, que venga como es ella que es bravísima", Ángel de Brito se limitó a decir "la queremos a Pampita".



¿Nace un nuevo conflicto en la pista más famosa del país?