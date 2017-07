Carlos Tevez habló de la posibilidad de volver a Boca Martes, 18 de julio de 2017 El "Apache" no descartó su regreso a Boca, pero reconoció que sus consejeros le advierten que el ambiente es hostil. "Tampoco es que agarro el teléfono y digo quiero volver y ya está", señaló



"No es que tomo las decisiones solo, hablamos entre todos. Me gusta ver qué piensan mis hermanos, mis amigos, mi familia. Y la verdad es que con todos los que hablo me dicen: 'Vas a ir a la boca del lobo otra vez, la gente en Argentina está loca'". Carlos Tevez cerró un poco más la puerta para su regreso con una frase que delata su extrema sinceridad.



El Apache no descartó definitivamente su regreso, pero expuso un sentimiento que fluye en su entorno cercano. "No sé cuando voy a hacer el click para volver o no al club. Tampoco es que agarro el teléfono y digo 'quiero volver' y ya está todo arreglado. Hay que ver muchas cosas. Boca tendría que pagar una cláusula y no sé si Boca va a querer", explicó el atacante en diálogo con el programa Díaz de Radio que se emite por FM Late.





Si bien su rendimiento en China no es el mejor, cada día que pasa parece más difícil que se concrete su vuelta al Xeneize: "Un día me levanto y digo vuelvo, al otro día me levanto y digo no vuelvo ni en pedo. Esa es mi cabeza. Los que están alrededor mío me dicen 'no se te ocurra volver'. Con todos los que hablo me dicen lo mismo".



Tevez firmó a comienzos de año un contrato por dos temporadas con el Shanghai Shenhua. "Ahora es difícil que vuelva. Si estoy como estoy ahora, es difícil que vuelva. La estamos pasando bien en Shanghai", afirmó.



Sin embargo, los motivos que determinarán su vuelta a la Argentina no estarán solamente emparentados a su vida fuera de las canchas, sino que también a su nivel físico, que hoy no es el adecuado: "Este Tevez que todos habla que está de joda, estando en Boca te imaginarás el quilombo que sería. Uno no está al 100%, imaginate a este Tevez en Boca".



El futbolista de 33 años, que en diciembre deberá decidir si empieza la campaña para su regreso, también aprovechó para dar por terminada si rencilla con Juan Román Riquelme: "El hincha de Boca no tiene que tener divisiones: Riquelme es el mayor ídolo. Lo que tenía que decir ya se lo dije y ahí quedó. No hay por qué ser Riquelmista o Tevista".





Otro de los aspectos que tocó fue el posible arribo de su amigo Ramón Wanchope Ábila a Boca. "Además de ser amigo, el Negro es un gran futbolista. Ojalá se le dé porque va a cumplir el sueño de él que es jugar en Boca. Ahora puedo decirlo porque no van a decir que Tevez pidió a Wanchope", reconoció.