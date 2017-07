Horóscopo para hoy 18 de julio del 2017 Martes, 18 de julio de 2017 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



Aries



Anímese a confiar en su capacidad, así descubrirá una nueva forma de vivir. Lo que sí, tendrá que alejar sus propios temores.

Amor: Hoy, su pareja le demandará mucho más de lo habitual. Sepa que ella lo necesita.

Riqueza: Oiga los consejos de sus compañeros, no sea terco. Obtendrá información valiosa.

Bienestar: Evite mostrarse serio y solitario. Llame a un amigo y salgan a divertirse.





Tauro





Sepa que la Luna lo ayudará a desarrollar la fuerza e inteligencia natural para conseguir lo que está buscando hace tiempo.

Amor: Piense en hacer algo que rompa con la rutina que tiene con su pareja. Experimenten algo diferente.

Riqueza: Modifique los malos hábitos que tiene en su trabajo. Sea más responsable.

Bienestar: Hallará información para realizar ese viaje con el que tanto sueña. Saque los pasajes.



Géminis





Evite dejarse dominar por su optimismo, ya que solo le hará ver fantasías. Lamentablemente, le costará lo que desee.

Amor: Si busca pareja, trate de elegir una persona que lo ayude y sepa cuidar de usted.

Riqueza: Prepárese, ya que su jefe le propondrá un puesto superior al que tiene actualmente.

Bienestar: Deje los malos hábitos, de lo contrario, su energía vital disminuirá.







Cáncer



Aprenda a no tener miedo de volver a empezar por más que sus esfuerzos y metas se vean limitados para obtener nuevos intereses.

Amor: Podría sentirse desapegado de su pareja, ya que notará la carencia de comunicación entre ambos.

Riqueza: Si en estos días piensa en realizar alguna transacción inmobiliaria, deberá tener cuidado.

Bienestar: Si existen conflictos en su entorno, trate de no opinar y tome distancia.





Leo





Transitará una etapa productiva. Gracias a su versatilidad, será capaz de solucionar cualquier inconveniente que surja.

Amor: Muestre lealtad con su enamorado, de lo contrario, podría tener problemas con él.

Riqueza: No es el momento para realizar un viaje por negocios. Pospóngalo para la semana próxima.

Bienestar: Si las cosas no salen como usted esperaba, no permita que su energía disminuya.





Virgo





Lo más seguro es que no encuentre la salida a ese problema que lo atormenta. No gaste mucha energía, ya que solo se solucionará.

Amor: Si no siente ganas, no asista a reuniones familiares. Podrían desencadenarse conflictos.

Riqueza: Acepte ese cambio en el área laboral, seguramente el resultado final será óptimo.

Bienestar: No deje que los problemas le quiten el sueño, de lo contrario, caerá pronto en el estrés.





Libra





Piense bien lo que anhela y lo que no desea. Será importante que reconozca sus aspectos negativos para evitar que estos surjan.

Amor: Si está distanciado de sus hermanos, reúnase con ellos y aclare las diferencias que existen entre ambos.

Riqueza: Con flexibilidad, podrá concretar esos importantes negocios que estaban postergados.

Bienestar: Deje de echarse la culpa, si las cosas no salen es por algo.





Escorpio





Si ve que su entorno lo trata de manera cruel, no se ponga triste. Recapacite y fíjese si usted no está actuando mal.

Amor: Intente dialogar más con su pareja y pregúntele las cosas que quiere saber de ella.

Riqueza: Época poca apta para definir futuros trabajos o compromisos financieros.

Bienestar: Contrólese, la ansiedad se apoderará de usted, evite refugiarse en los vicios.





Sagitario





Atravesará un estado de confusión y tristeza. Algunas de sus metas le costarán mucho más de alcanzar.

Amor: Junto a esa persona que ha conocido, borrará de su corazón las heridas del pasado.

Riqueza: Intente exponer a sus jefes o compañeros las opiniones en el momento oportuno.

Bienestar: No permita que su energía se agote, por más que los problemas le consuman todo su tiempo.





Capricornio





Si se siente desganado en estos días, procure reducir un poco las expectativas y dedique tiempo al descanso.

Amor: Podrá sentir la necesidad de realizar cosas nuevas y diferentes con su enamorado. Atrévase.

Riqueza: No se reprima por miedo. Ciclo para buscar nuevas experiencias laborales.

Bienestar: Regálese un tiempo para usted, acuda a un día de spa sin sentirse culpable.





Acuario





Con la ayuda de su familia, podrá tomar esas decisiones complicadas que hace días postergaba por miedo a perder.

Amor: Póngale límites a los sentimientos intensos que tiene con esa persona que conoció, ya que podría sufrir.

Riqueza: Al final del día se despejará la tormenta y podrá alcanzar el éxito económico con facilidad.

Bienestar: Despertará muy inquieto y nada lo conformará. Serénese y avance tranquilo en este día.





Piscis





Sepa cómo revalorizar su autoestima y comience a desplegar todas las virtudes con las que cuenta en su vida.

Amor: Obre con su pareja del mismo modo que usted quisiera que lo traten en el amor.

Riqueza: Al fin, recibirá muy buenas ofertas y podrá mejorar su situación laboral.

Bienestar: Procure relajarse y ordenar sus pensamientos e ideas, de lo contrario, se desbordará.