“Recibiremos una provincia ordenada, lo que nos permitirá desarrollarnos y crecer”

Martes, 18 de julio de 2017

El hombre elegido para ser el sucesor de Colombi destacó los logros de la gestión provincial en los últimos ocho años, a pesar de haber vivido la discriminación de la Nación durante seis. Fustigó a la oposición por su cinismo.





El candidato a gobernador de la provincia por el frente Encuentro por Corrientes (ECO) + Cambiemos, Gustavo Valdés, se refirió ayer a la situación en la que le tocará asumir en caso de triunfar en las elecciones del 8 de octubre, y destacó el trabajo realizado durante los ocho años de la actual gestión, donde la administración ordenada y la previsibilidad en los gastos han sido las claves para alcanzar la paz social.

En el inicio de la semana, tras haber sido designado como el representante del proyecto de ECO + Cambiemos el viernes, para la contienda electoral en la que se elegirá al sucesor de Ricardo Colombi, el actual diputado nacional puso de relieve nuevamente la importancia del equipo que conformó el frente verde, al tiempo que señaló que el consenso entre los representantes del espacio llevó a que fuera designado para encabezar la boleta, a pesar de contar con hombres valiosos en la cruzada que llevan de defender los intereses de los correntinos y tender hacia el desarrollo y el crecimiento de la provincia, en lo productivo como así también en lo económico.

“El 10 de diciembre vamos a recibir una Provincia muy ordenada, sin deudas y con un objetivo trazado por la ciudadanía a través del pacto de crecimiento que fijó prioridades e intereses, además de que estamos abiertos a escuchar las propuestas para ir trabajando en ellas”, dijo Valdés en declaraciones radiales a Sudamericana.

Los desafíos que tendrá por delante Valdés están en relación directa con la continuidad del trabajo iniciado en 2009, con el norte puesto en darle una mejor calidad de vida a los correntinos, revirtiendo los años de abandono de la administración central durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y aprovechando la nueva relación planteada ente Corrientes con la Nación a partir de la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación.

“La idea es trabajar codo a codo con [la] Nación para mejorar la inversión de Corrientes. Hoy tenemos una inversión de 7.500 millones de pesos que [la] Nación previó en obras para la provincia y vamos a ir por más”, explicó el candidato de ECO + Cambiemos.

Asimismo no dejó pasar la oportunidad de poner de relieve que muchos de los reclamos que actualmente realiza la oposición, que encabeza el disfrazado kirchnerismo, tienen relación con los años que estuvieron al frente de la administración central, donde la idea era ahogar y desestabilizar al gobierno de Ricardo Colombi para imponer a su representante en el Sillón de Ferré. De esta manera dejó en claro que la apuesta del Frente para la Victoria y justicialismo local fue siempre bregar para que a Corrientes le vaya mal propiciando la crisis institucional, con fines particulares. “Camau Espínola sabe bien del retraso de la provincia, porque él es uno de los apostaron para que a Corrientes le vaya mal cuando el frente al que pertenecía gobernaba. Hoy nosotros estamos trabajando fuertemente y en conjunto, con un presidente que cree en los correntinos y apuesta al federalismo. No entiendo cómo la oposición no se pone colorada del cinismo que tiene”, expresó.

Valdés es un conocedor de la provincia tierra adentro. Como ministro de Gobierno recorrió todos los puntos del territorio y lo siguió haciendo como diputado nacional, con el firme objetivo de generar los proyectos y buscar una solución integral a cada realidad.