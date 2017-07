Revidatti: "Nosotros no nos vamos a olvidar de los correntinos" Martes, 18 de julio de 2017 Así lo manifestó el candidato a Diputado Nacional en su visita a las localidades de Sauce y Curuzú Cuatiá, además de aclarar que " somos un gran equipo de trabajo que se dedicará a gestionar para el millón de correntinos".







El candidato a Diputado Nacional por la Alianza ECO-Cambiemos continúa recorriendo la provincia. En esta oportunidad visitó las localidades de Sauce y Curuzú Cuatiá donde recibió el apoyo de los vecinos, al mismo tiempo que dejó en claro que " nosotros venimos a comprometernos con ustedes, venimos a dejar nuestra palabra de que vamos a trabajar por el millón de correntinos".



Por otro lado mencionó que "sabemos, queremos y elegimos trabajar en equipo. ECO- Cambiemos no es una sola persona, ni un iluminado. Somos Provincia-Nación y queremos incorporar a todos los municipios a este gran equipo de trabajo, para gestionar juntos lo mejor para todos los correntinos".



Asimismo Revidatti resaltó que " yo soy orgullosamente correntino, y no voy hacer lo que hicieron muchos legisladores, olvidarme de mi provincia. Yo amo Corrientes y me comprometo a trabajar por todos los correntinos".



Del mismo modo el dirigente de ELI ( Encuentro Liberal), manifestó que "los correntinos no nos debemos olvidar el maltrato por el que tuvimos que pasar durante 12 años, donde había un Gobierno Nacional que se ensañó con nosotros, donde no llegaban las obras, donde estábamos totalmente olvidados. Ahora la situación es distinta, tenemos un Gobierno Nacional que nos acompaña, que nos escucha y el claro ejemplo está en las obras que se están realizando en nuestra Provincia".



Por último Revidatti dejó en claro que " no debemos desaprovechar esta gran oportunidad que tiene nuestra provincia. Tenemos que trabajar junto a cada municipio, por eso los invitó a que nos acompañen".