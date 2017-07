El futbolista pedófilo Adam Johnson pidió que lo cambien de prisión Lunes, 17 de julio de 2017 Un recluso le aseguró al ex jugador del Sunderland que un grupo de pandilleros quiere asesinarlo



El ex futbolista del Sunderland inglés Adam Johnson exigió ser traslado a una nueva prisión para continuar cumpliendo su condena por pedofilia, después de revelar que un grupo pandillero quiere "cortar su garganta" con un "cuchillo improvisado".



El hombre de 30 años fue condenado en marzo de 2016 a seis años de cárcel por mantener relaciones sexuales con una menor de 15 años. La adolescente compartió las conversaciones que mantenían por WhatsApp





Un compañero de celda le avisó a Johnson que estaba en la mira de una pandilla que quería matarlo. Una fuente de la prisión de Moorland, en Yorkshire, le aseguró al diario The Sun que el ex jugador está asustado por su vida y que quiere una mudanza.



El predio en el que se encuentra cuenta con alrededor de mil prisioneros, de los cuales 340 son delincuentes sexuales. Tras revelar las posibles amenazas el mediocampista fue trasladado a un pabellón en solitario para mayor seguridad.



El británico fue encarcelado a principios del año pasado cuando se confirmó su vinculación con la adolescente de 15 años, la cual aportó mensajes que ambos intercambiaron por WhatsApp antes y después del abuso.





El escándalo también dejó al descubierto su doble vida. Mientras hacía vida familiar con Stacey Flounders, con quien tiene una hija de dos años, conocía a otras mujeres y enviaba imágenes explícitas a sus compañeros de equipo, según detalló The Sun.