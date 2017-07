Horóscopo para hoy 17 de julio del 2017 Lunes, 17 de julio de 2017 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



Aries



Intente descartar todo lo que ya no le sirve, hoy no será un día para que se guíe por su instinto. Sea discreto en sus decisiones.

Amor: Evite reírse de los errores de su alma gemela. Sea respetuoso y busquen juntos la solución.

Riqueza: No deje que los parientes intervengan en los tramites comerciales, ya que podrían demorarse.

Bienestar: Pruebe con una dieta balanceada en fibras, así podrá equilibrar el cuerpo.





Tauro





Deje las dudas para otro momento. Jornada oportuna para armarse de valor y adquirir todo lo que la vida le da.

Amor: Aparecerán cambios en su relación amorosa. Intente adaptarse evitando los enfrentamientos.

Riqueza: Podrá conquistar ese ambicioso proyecto que le quitó días de tranquilidad.

Bienestar: Borre el mal humor y permítase disfrutar día a día las energías positivas que le ofrece la vida.

Géminis





En caso de que las cosas no salgan como usted quiere, evite ponerse histérico con su entorno. Madure y compórtese como un adulto.

Amor: Tome en cuenta a su familia en las decisiones. Así, podrá fortalecer el vínculo con cada uno de ellos.

Riqueza: No discuta con su jefe y más si no tiene ningún conocimiento del problema.

Bienestar: Gracias a la fuerza de voluntad con la que cuenta, será el momento ideal para empezar una dieta.







Cáncer





Entienda que la venganza y el rencor no son la solución por más que una persona haya actuado mal a sus espaldas.

Amor: Podrá conocer al amor de su vida y romperá con la soledad del pasado.

Riqueza: Será el centro de atención en su lugar de trabajo. Su jefe le hará un reconocimiento laboral.

Bienestar: Si intenta preocuparse un poco más por los demás, verá que su alma crecerá.





Leo





Trate de ser más detallista en la forma de encarar sus objetivos, de esta forma, podrá obtener el éxito más rápido.

Amor: Despertará un poco triste. Entréguese a los brazos de su amado.

Riqueza: Involúcrese con las obligaciones y hágase cargo de las mismas.

Bienestar: Ocúpese un poco más de la salud y realice los controles de rutina.





Virgo





Aunque una situación o persona lo desborde en esta jornada, procure mantener la dignidad que lo caracteriza.

Amor: Estará angustiado a causa de un conflicto que ha surgido con su pareja. Pronto se resolverá.

Riqueza: Si busca empleo, llame a esa persona que le prometió brindarle ayuda profesional.

Bienestar: Muestre su lado hospitalario frente a esa persona que necesita ayuda.





Libra





Procure no asustarse si la gente no lo comprende. Hoy, será una jornada donde la comunicación no será muy fluida.

Amor: Su alma gemela le hará una propuesta que no esperaba. Acepte, la pasará excelente.

Riqueza: Excelente jornada para realizar proyectos, cerrar tratos o tener contacto con gente importante relacionada a su empresa.

Bienestar: Procure no hacerse tantos problemas por cosas que no son importantes, ya que podrían afectarle su vitalidad.





Escorpio



Momento oportuno para que aproveche a ampliar sus perspectivas y afronte los diferentes desafíos en su vida cotidiana.

Amor: En la noche, salga a buscar un amor. Hoy, se mostrará muy seductor y atractivo.

Riqueza: Una persona se acercará a usted para pedirle un consejo. Bríndele su ayuda sin pedirle nada a cambio.

Bienestar: Trate de salir a pasear o de compras en compañía. En este día, su objetivo será distraerse.





Sagitario





Oiga las sugerencias que le hicieron, podrán ayudarlo a abrir su mente y poder reflexionar sobre temas que le interesan.

Amor: No digas más mentiras porque tarde o temprano las cosas salen a la luz.

Riqueza: Un olvido o gasto innecesario podría producirle un desajuste en su presupuesto semanal.

Bienestar: Despertará con muchas energías y su cabeza pensará mucho más rápido que lo habitual.





Capricrinio





Busque el verdadero sentido a su vida. Ya que seguramente en este día, se sienta más espiritual e idealista.

Amor: Su alma gemela podría desconfiar de usted, evite comportarse de manera diferente.

Riqueza: Trate de mantener la postura y respetar las normas en su trabajo. Evite que su jefe se enfade.

Bienestar: Recapacite en soledad y propóngase nuevas metas. Sepa que podrá conseguir lo que se proponga.





Acuario





Aprenda que la actitud es todo. Enfrente la vida de manera positiva y así en todo lo que emprenda le va ir mejor.

Amor: No dude y profundice el vínculo amoroso que tiene con su alma gemela.

Riqueza: Su socio le propondrá un negocio. No se apresure y analice el ofrecimiento.

Bienestar: Solo por hoy, deslíguese de las preocupaciones y desintoxique su espíritu junto a sus amigos.





Piscis



Haga lo posible para no quedarse atrapado en sentimientos tristes del pasado, ya que solo se angustiará con los malos pensamientos.

Amor: Lidiará con una situación incomoda que generó su pareja con su familia. Relájese.

Riqueza: Ciclo lleno de éxito, abundancia y magníficas perspectivas económicas.

Bienestar: Tendrá demasiadas ganas de salir a tomar algo cuando termine de trabajar. No dude y hágalo.