Florencia Peña: "Por donde lo mires es enorme"

Lunes, 17 de julio de 2017

La actriz visitó el programa de Susana Giménez junto al padre de su futuro hijo, Ramiro Ponce de León, y confesaron que se quieren casar





Florencia Peña (42) lució su pancita de siete meses en el sketch del programa de Susana Giménez, La empleada pública, con la compañía de su pareja y padre de su futuro hijo, Ramiro Ponce de León (42).



Fiel a su estilo, la actriz le puso mucho humor a su participación. Cuando hizo su entrada en escena el abogado salteño, la diva se mostró sorprendida por su altura, y Florencia Peña acotó: "Es enorme. Por donde lo mires es enorme".



Después de contar que tienen planeado casarse en Salta, el personaje de Antonio Gasalla se refirió al viejo video hot que se filtró con su ex marido, Mariano Otero, y dijo que si se filtrara una grabación con su actual pareja, "nos tendríamos que ir del país, es fogoso".



A pesar de que el abogado, un tanto avergonzado, se definió como "conservador", la actriz indicó: "Este tiene genes raros. Duermen mucho la siesta (en referencia a los salteños), entonces juntan todo y te garran a las cinco de la tarde y pasa esto (señalando su pancita de embarazada)".



"Tenemos una relación muy libre y muy linda. Nos queremos desde un buen lugar. Siempre digo que es mi mejor versión del amor. Tengo 42 años y algo aprendí", precisó la actriz de extensa trayectoria.



Además, dijo que él no es celoso. Incluso, no se molestó cuando se hizo un enorme tatuaje en sus glúteos: "Es muy libre. Cuando le dije que me quería tatuar la cola me dijo 'bueno'. Cuando me estaba yendo a tatuar le dije: '¿No me vas a decir nada?' Y me respondió: 'Si te digo que no, lo vas a hacer igual. Entonces no te digo nada'".