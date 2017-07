Destacan la implementación del programa Cultura Ciudadana y Activa en La Olla

Viernes, 14 de julio de 2017

En el Salón de Acuerdos de Hacienda, esta mañana, se concretó una conferencia encabezada por el ministro Enrique Vaz Torres, el asesor internacional Jorge Melguizo, el titular de Cultura, Gabriel Romero, técnicos del CONICET y la UCAPFI, y el intendente electo Eduardo Tassano.



Los funcionarios expusieron las líneas centrales de una gestión conjunta entre Provincia y la futura conducción del municipio capitalino, tendientes a concretar más acciones del programa Cultura y Ciudadanía Activa, en el marco del Programa de Mejoramiento Barrial en la ciudad de Corrientes.



CONVIVENCIA



Mariana Leconte del Comité Nacional de Investigación de Ciencia y Técnica (CONICET) sostuvo: “El programa de Mejoramiento Barrial es novedoso sobre todo por la experiencia que se inserta en territorio. Reconociendo y trabajando con la convivencia. Es poder centrar el rol del Estado en el territorio”, explicó.



“A veces se dice que ante la inseguridad se debe poner la seguridad y no es así. Implica estar, reconocer los valores y potencialidades de los vecinos y convocarlos en sus realidades”, manifestó la técnica. Por ello se convocado al Instituto de Cultura que es una herramienta fundamental para generar espacios y poner al alcance de los vecinos”, remarcó a los medios.



ÁREA CULTURAL



En tanto el presidente del Instituto de Cultura indicó: “Ya se inauguró una biblioteca hace por lo menos 2 años. Después del proceso pudimos ver un cambio y en otros ámbitos vinculados a la cultura que se fueron desarrollando. Ahora estamos en un proceso mucho más importante que tiene que ver con la inauguración de un Centro Cultural que genera un espacio cultural con el barrio La Olla y esos son pasos que van a ser transformadores”, resaltó.



“La cultura no es solamente un evento sino que puede generar transformación, nos parece la clave para seguir trabajando”, puntualizó Romero.



TASSANO DESTACÓ LA HERRAMIENTA CULTURAL PARA LLEGAR A LOS BARRIOS



En su turno, el intendente electo, Eduardo Tassano destacó “Queremos acompañar este proyecto de inserción cultural en todos los barrios de Corrientes, que no se centre sólo en el centro o en la Costanera. Queremos aprovechar esta experiencia, tomar la herramienta cultural que hace al desarrollo humano y trabajar en conjunto”, expresó. “En muchos puntos de la ciudad se necesita a la cultura para transformación”.



JORGE MELGUIZO



En tanto, el reconocido consultor internacional, ex secretario de Cultura de la ciudad de Medellín (Colombia) y asesor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Melguizo se refirió al impacto: “Hay varios puntos básicos. Uno, que las villas y asentamientos no son una cusa sino consecuencia de ausencia del Estado. Segundo, las villas y asentamientos tiene solución. Tercero, hay tres cosas que permiten que un asentamiento se convierta en un barrio: la voluntad política, la inversión presupuestaria fuerte en infraestructura y proyectos sociales, y tercero, la conjunción de esfuerzos de todas las entidades en el caso de Corrientes, el trabajo del Gobierno nacional, de la Provincia y del municipio y esto debería dar resultados positivos, y también de la vinculación del gobierno con la comunidad”, describió. “Todo esto apunta a la integración urbana, social y a la integración cultural que lo hace un barrio del Estado”, resaltó.