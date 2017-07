Se pidió retrasar la definición de las apelaciones en la causa de la obra pública

Viernes, 14 de julio de 2017

Hizo una presentación en las últimas horas para que la Sala I certifique otras causas contra Cristina Kirchner y Lázaro Báez

Son horas de definiciones en Comodoro Py, antes de la feria judicial de invierno. Ante la posibilidad cierta que la Sala I de la Cámara Federal resuelva hoy las apelaciones en la causa de la obra pública, donde están procesados la ex presidenta Cristina Kirchner, Lázaro Báez y Julio De Vido, entre otros, la Oficina Anticorrupción hizo una presentación ante el tribunal y reclamó que antes de resolver haga una lectura "integral" de otras causas.



En ese expediente, los imputados fueron procesados a fines del año pasado por el juez federal Julián Ercolini por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta agravada por haber favorecido a Báez con obras públicas en la provincia de Santa Cruz. También están procesados el ex secretario de Obras Públicas José López, el subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Kirchner –primo del ex presidente Néstor Kirchner–, el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Néstor Periotti y otros tres ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz.



A comienzos de este año, se presentaron las apelaciones y la Sala I, integrada por los jueces Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Lepoldo Bruglia, quedó en condiciones de resolver.



En ese momento, la ex mandataria argumentó que no existió una asociación ilícita y que ella, particularmente, no tomó parte en las decisiones de adjudicación de obra pública, sino que se respetó un mecanismo establecido en las leyes de adjudicación de contrataciones por parte del Estado.



Ante la posibilidad cierta de una definición, la Oficina Anticorrupción, en su rol de querellante, reclamó ahora que el tribunal "certifique o requiera copias autenticadas de las piezas más relevantes de esas otras causas –requerimientos fiscales y de las querellas en los que se formulan imputaciones, actas de declaraciones indagatorias, resoluciones recaídas, etcétera- para analizarlas de manera integral antes de pronunciarse sobre los recursos de apelación que tiene a estudio".



El escrito, al que tuvo acceso Infobae, menciona otros expedientes relacionadas con la causa de la obra pública como "Hotesur" y "Los Sauces", que también está bajo estudio de la Sala I y podría tener una definición hoy mismo luego de que dos de los jueces del tribunal, Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia, rechazaron los pedidos para apartar al camarista Eduardo Freiler, apuntado por el Gobierno.