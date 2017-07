"Lilita" reforzará la campaña de los candidatos de Cambiemos

Viernes, 14 de julio de 2017

La diputada porteña saldrá hoy a Santa Fe luego tendrá un raid por Buenos Aires, Córdoba y Chaco; la estrategia del oficialismo.

El "Huracán", como le dicen en el gobierno a Elisa Carrió, se convertirá desde hoy en uno de los motores centrales de la campaña electoral de Cambiemos. La diputada de la Coalición Cívica potenciará su figura para apoyar en varias provincias a los candidatos del oficialismo.



De esta manera, la dirigente no se quedará atada a su postulación en la Capital. Caminará diferentes distritos. Ya tiene diagramado en el cronograma inmediato visitas a Santa Fe, Chaco, la provincia de Buenos Aires y Córdoba. No descartan sus allegados que sume otros distritos en la agenda.



"Voy a estar para acompañar en donde Cambiemos me necesite", dijo Carrió a Infobae al blanquear su estrategia desplegada en todo el territorio nacional. Para que no quedaran dudas de este plan trazado, la candidata a renovar su banca en la Capital añadió: "Tenemos que ganar en todo el país para poder consolidar el cambio que se inició en 2015".



La diputada porteña no tiene reparos en salir a hacer campaña donde le pidan para apuntalar a sus referentes de Cambiemos sin olvidar los inconvenientes de salud que meses atrás la tuvieron a maltraer.



Por lo pronto, desde hoy una de las fundadoras del partido gobernante estará en Santa Fe y en Rosario para sostener a la lista de Cambiemos y dar un fuerte respaldo a una de sus candidatas favoritas, Lucía Lehmann, que va como tercera postulante a diputada nacional en la lista que encabeza Luciano Laspina. Hará una recorrida, hablará del combate al narcotráfico que encaró en gobierno en esa provincia y, por supuesto, volverá a apuntar contra la figura del ex ministro kirchnerista acechado por la justicia, Julio De Vido.



Pero Carrió no se quedará sólo con la recorrida en Santa Fe. La semana que viene caminará las calles de La Plata y Mar del Plata, dos distritos clave para la provincia de Buenos Aires. Allí Cambiemos tiene a una de sus caras más fuertes: la gobernadora María Eugenia Vidal. Después de todo, la estrategia de la diputada es la misma que se figura Vidal y el presidente Mauricio Macri: aprovechar la imagen positiva a nivel nacional que tienen estos dirigentes para potenciar a los candidatos del resto del país.



El raid electoral de Carrió seguirá en Chaco, su tierra natal donde la ex intendente de Resistencia y actual secretaria de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior de Nación, Aida Ayala, encabezará la lista de Cambiemos secundada por Alicia Terada, diputada nacional por la Coalición Cívica ARI y una de las favoritas de Carrió en el Chaco. De hecho, fue la diputada de la Coalición Cívica la que impuso el nombre de Terada en la disputa por el armado de listas chaqueñas.



Luego llegará a Córdoba. Este distrito lo recorrerá de la mano de su gran amigo el diputado radical Mario Negri con la firme intención de mostrar unidad en Cambiemos en un distrito electoral clave. En Córdoba, el macrismo y el radicalismo acordaron la lista de unidad y lograron evitar una fractura disputa interna. Así, el diputado y ex árbitro Héctor Baldassi, lidera la lista secundado por la legisladora nacional de la UCR Soledad Carrizo, una de las aliadas de "Lilita".



De esta manera, Carrió completará su primera etapa del raid electoral. Le esperan otras provincias por recorrer al mismo tiempo que encarar la campaña porteña, que -según las encuestas- lidera con comodidad.