Horóscopo para hoy 13 de julio del 2017 Jueves, 13 de julio de 2017 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

ARIES



Muchas de sus exigencias, tenderán a confundirlo. Sepa que sus dudas serán positivas, ya que lo ayudarán a salir de la inercia actual.



Amor: Se sentirá sensual y excitante. Disfrute de un encuentro con la persona amada.

Riqueza: Ponga en armonía sus ideas novedosas junto con las expectativas económicas que tiene.

Bienestar: Su malhumor alcanzará niveles intolerables. Será mejor que reflexione antes de actuar.





TAURO



Cuando deba tomar una decisión, lo fundamental será no dejarse llevar por arrebatos y analizar meticulosamente la situación.



Amor: Evite irritarse con su enamorado. Sus opiniones podrían lastimarlo sin tener razón.

Riqueza: Algunos temas de dinero lo llamarán a la realidad. Concéntrese en su situación y no pierda tiempo.

Bienestar: Ponga atención a esa fatiga. Sepa que dormir será esencial para recuperar su vitalidad.



GÉMINIS



Aunque le desagrade, una discusión le ayudará a aclarar algunas ideas confusas que tiene. Trate de respetar el punto de vista del otro.



Amor: Primero averigüe qué es lo que quiere. No juegue con los sentimientos de su pareja.

Riqueza: Teniendo una comunicación fluida, podrá entablar nuevas relaciones comerciales.

Bienestar: Durante el día, bríndese una pausa y disponga el día para descansar lo necesario en su casa.



CÁNCER



Comience el día con paciencia y sin herir los sentimientos de los demás. La jornada será óptima para dedicar a los afectos cercanos.



Amor: Intente preservar su relación de pareja y no sea tan exigente.

Riqueza: Período propicio donde llegará dinero extra y podrá hacer adquisiciones valiosas.

Bienestar: Sepa que es importante dedicarle el tiempo necesario al sueño y así reponer las energías.



LEO



Sentirá que su familia será la mejor compañía durante esta jornada. Aproveche el afecto sólido y profundo de quienes lo quieren.



Amor: Goce de la visita de alguien a quien recuerda con afecto. Cuéntele sus secretos.

Riqueza: En caso de tener deudas pendientes, no se deje tentar por gastos inútiles.

Bienestar: Verá que la tranquilidad de la naturaleza, lo ayudarán a distender sus variables estados anímicos.



VIRGO



Algunos cambios se aproximan en su vida. Sepa que su capacidad va ir en aumento y logrará hacerse cargo de ellos sin ningún inconveniente.



Amor: Ese hermano o amigo reclamará su atención. No dude en brindársela.

Riqueza: La influencia planetaria jugará positivamente en su vida, activando las variables a nivel laboral.

Bienestar: Por las mañanas, la meditación o una simple caminata le harán demasiado bien.



LIBRA



Aprenda a desarrollar sus cualidades con claridad y elocuencia. Gracias a esto, sus ideas serán bien recibidas por el entorno.



Amor: Hoy, su pareja le hará planteos que no comprenderá. No de respuestas sin antes pensarlas.

Riqueza: Algunas cuestiones financieras relacionadas con un viejo negocio saldrán a la luz.

Bienestar: Planifique su día en función al placer. Se sentirá a gusto con usted mismo.



ESCORPIO



Evite los cambios bruscos y no altere su rutina, ya que el día podría ser difícil. Lo mejor será postergar las modificaciones para otro momento.



Amor: Procure aprovechar el amor que está cerca y use todas las herramientas de seducción.

Riqueza: Aunque sus proyectos parezcan demorarse, no se deprima, todo se solucionará.

Bienestar: Por más que esa sensación de angustia lo invada, no caiga y busque compañía.



SAGITARIO



Procure controlar sus reacciones y trate de no irritar a su entorno con dichos o actitudes hirientes.



Amor: Limite su afán de posesión y sea más flexible, ya que los celos podrían jugarle una mala pasada.

Riqueza: No se deje influenciar por los demás. Etapa propicia para enfrentar grandes desafíos en el ámbito laboral.

Bienestar: Con actividad física, podrá mantener en forma y proteger el organismo.



CAPRICORNIO



En este día anímese, ya que estará lleno de nuevas ideas y sentirá un incontenible impulso de realizar un cambio drástico en su vida.



Amor: Aproveche el día para armonizar asperezas con la persona que ama.

Riqueza: Podrá aclarar sin problema las cuestiones legales sobre esos asuntos pendientes. De todos modos asesórese.

Bienestar: En este día, permítase disfrutar un tiempo de ocio. Distraerse será la mejor terapia.



ACUARIO



Destine el día a formular propuestas interesantes. Su capacidad e inteligencia le facilitarán cualquier emprendimiento.



Amor: Aplique su sensibilidad para amar y estar con la persona que usted tanto anhela.

Riqueza: Genere un buen contacto con su entorno. Esto le posibilitará buenos negocios e inmejorable ganancias.

Bienestar: El contacto con la naturaleza le hará bien para su organismo. Procure estar al aire libre.



PISCIS



Época espléndida para realizar todo lo que se proponga, ya que la Luna lo acompañara durante todo el día.



Amor: Podrá recuperar esa relación afectiva que estaba olvidada.

Riqueza: Solucionará un difícil tema financiero que lo estaba preocupando.

Bienestar: Aproveche su optimismo para planificar un encuentro con amigos en contacto al aire libre.