Todo lo que hay que saber sobre la salud de los niños en invierno

Jueves, 13 de julio de 2017

Durante los meses de frío, los más pequeños de la familia son uno de los grupos más vulnerables al contagio de enfermedades.



Qué hacer ante cada cuadro se vuelve todo un dilema para muchos padres. Un especialista respondió a las preguntas más frecuentes



Los que tienen niños pequeños suelen padecer la llegada del invierno. Es que la estación más fría del año trae aparejadas un sinfín de enfermedades y son los más chicos -al igual que los adultos mayores o las personas inmunosuprimidas- los más indefensos a la hora de contagiarse.



Que la nebulización sí, que el sacamocos no, que mejor hacerle vapor en el baño. Las dudas y las recetas de las abuelas se multiplican en una casa con un niño enfermo. Por eso siempre es mejor aclarar algunas cuestiones clave.



Jorge Máspero es especialista en Alergia e Inmunología (MN 67994) y director de la Fundación Centro de Investigación de Enfermedades Alérgicas y Respiratorias (Cidea) y respondió las dudas más comunes de los padres de niños pequeños.



-¿Qué tipo de calefacción favorece o desmejora cuadros bronquiales?



-La calefacción que no genere nada de polución, es decir, radiadores de agua caliente o losa radiante suele ser mejor. El problema es que a veces seca demasiado la atmósfera, por lo tanto, hay que mantener cierto grado de ventilación. Las estufas de gas, querosene, braseros y demás, son muy desaconsejables porque aumentan la polución dentro de las casas.



-¿El humidificador para el cuarto ayuda? ¿Cómo abrigar a los chicos para dormir?



-El humidificador lo único que hace es aumentar la humedad dentro del domicilio y favorecer que haya más ácaros y hongos que potencialmente van empeorar la alergia o favorecer que se contraiga. La temperatura de la casa debe mantenerse en forma intermedia, entre los 23 o 24 grados como mucho y el niño tiene que estar razonablemente abrigado, no demasiado porque si no se va a destapar ya que los chicos no toleran el calor excesivo.



La calefacción más recomendable es la que no genera polución, es decir, radiadores de agua caliente o losa radiante (iStock)

-¿Qué hacer cuando los niños están con tos muy seguido durante todo el año?



-Muchos niños tosen porque tienen compromiso o patología respiratoria. La tos es un síntoma que se da en muchas afecciones respiratorias como la sinusitis, la bronquitis, el asma, una infección pulmonar o respiratoria en ese momento. Hay chicos que tienen además tos habitual, es decir, tosen sin que necesariamente haya una patología en ese momento. Sin embargo, la criatura debe ser evaluada médicamente para poder saber cuál es el origen de la tos.



Diferencia entre tos seca y húmeda: la tos húmeda se acompaña de muchas secreciones y catarro que es fácilmente audible cuando se mueve dentro del tórax del niño. Con la tos seca no hay expectoración o secreciones que se estén movilizando.



-¿Cuántos días puede estar el niño con tos y mocos?



-Dependiendo de la edad y de la circunstancia, a veces puede estar meses. Si un niño pequeño que tuvo una bronquiolitis o se encuentra en una guardería o jardín de infantes, muchas veces está con rinorrea y tos en forma bastante habitual. Lo mismo ocurre en chicos con alergia o asma que no están adecuadamente tratados. La cantidad de días es variable de niño a niño pero lo fundamental es encontrar la causa e indicar un tratamiento adecuado para que eso pueda controlarse.



-¿Por qué hay chicos que tienen tos seca sólo por la noche?



-Los niños con tos seca por la noche padecen, en muchos casos, sinusitis pero en otros, pueden tener reflujo esofágico o asma bronquial que se manifiesta como tos nocturna.



-¿Es normal que los niños vomiten cuando tienen muchos mocos?



-Dado que no saben expectorar y por lo tanto, degluten los mocos, es bastante común de ver esta situación que en general va desapareciendo a medida que crecen.



-¿Por qué no se utilizan jarabes para la tos en los chicos?



-La mayoría de los antitusivos son medicación sintomática que si bien pueden disminuir la tos, en muchos casos, van a favorecer que las secreciones bronquiales se estanquen y con esto, aumentar el riesgo de complicaciones.



-Nebulizaciones y baños de vapor: ¿en qué casos se recomienda uno u otro?



Las nebulizaciones son un método para administrar medicación a la vía aérea, bronco dilatadores como el salbutamol en niños pequeños o en el caso que no se disponga un aerosol de salbutamol con aerocámara. Los baños de vapor, en algunos casos de tos seca, pueden dar alivio sintomático. La humectación por vapor sirve nada más que en casos muy puntuales, mientras que las nebulizaciones con salbutamol se indican cuando hay broncoobstrucción.