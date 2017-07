Gustavo Valdés convoca a construir mayorías Jueves, 13 de julio de 2017 El diputado nacional Gustavo Valdés, quien oficia de presentador de los candidatos a la Cámara Baja nacional de ECO+Cambiemos, convocó a respaldarlos para construir mayorías porque “la voluntad política del Gobierno Nacional no está traducida en el Congreso”.



Informó que el oficialismo sólo cuenta con un tercio de los legisladores nacionales, por lo que indicó “necesitamos lograr una mayoría que nos permita aprobar las leyes del crecimiento”, en alusión a los proyectos de Primer empleo y reforma fiscal, entre otros.



“Aquellos que fueron mezquinos con Corrientes no quieren aprobar estas leyes para que las políticas sociales y económicas del nuevo Gobierno Nacional no puedan llegar efectivamente a todos”, en alusión al kirchnerismo.