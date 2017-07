Cristina definió lugar y fecha para lanzar su campaña electoral

Miércoles, 12 de julio de 2017

La precandidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana comenzará su gira electoral este viernes





La precandidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires de Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner, definió que Mar del Plata será la ciudad elegida para lanzar su campaña de cara a las PASO del 13 de agosto.



También se fijo la fecha para el acto de apertura de la gira electoral: será este viernes desde las 18, precisamente en el Teatro Roxy. Según indicó el diario La Capital, de esa ciudad balnearia, este martes ya había gente del entorno de la ex presidente en la zona del acto para comenzar a delinear su organización.



Se prevé que la ex jefa de Estado brinde un discurso ante 2000 personas. En consecuencia, el bloque de concejales del Frente para la Victoria presentó este martes un proyecto de ordenanza para habilitar el uso del espacio público.





Además, según indicó el proyecto, será necesario cortar el tránsito en calles céntricas de la ciudad durante casi todo el día, de 8 a 21. Los concejales del FpV buscan que el tránsito esté limitado entre las calles Rivadavia, entre Córdoba e Hipólito Yrigoyen, y San Luis, entre la avenida Luro y Belgrano. Desde la organización también prevén colocar pantallas gigantes en las calles.



Cristina Kirchner se mostrará junto a su compañero de fórmula, Jorge Taiana, y los postulantes de la lista de diputados que encabezan Fernanda Vallejos, Roberto Salvarezza y Fernando Espinoza. También asistirán los aspirantes que ocupan los primeros lugares de las nóminas seccionales, junto a los intendentes más cercanos a la ex mandataria.



En línea con el nuevo estilo de comunicación que la ex mandataria mostró en su presentación en Arsenal, este viernes también buscará un tono intimista junto a trabajadores y desocupados de distintos sectores que subirán al escenario, y así trazar críticas a la gestión económica de Cambiemos.



Desde Unidad Ciudadana indicaron que para el viernes se eligió Mar del Plata porque "las políticas económicas del macrismo están pegando especialmente ahí", con la caída de la actividad económica, turística y pesquera, entre otros puntos.