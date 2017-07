"El club que deba plata no podrá incorporar jugadores en diciembre" Martes, 11 de julio de 2017 El presidente de la AFA habló de la deuda económica que mantienen los equipos del fútbol argentino.

También se mostró optimista con la llegada de Sampaoli a la Selección y reconoció que trabaja para provocar el regreso del público visitante a los estadios



"El que debe no podrá incorporar", es la sentencia que suena en la voz de Claudio Tapia, aunque solo como amenaza futura a diciembre. La frase recuerda a la postura que había implementado Julio Grondona, antes de la llegada de la Junta Interventora en la AFA.



Las tres últimas gestiones coincidieron en la advertencia en torno a ponerse al día cuanto antes. También aseguraron en su momento que si Agremiados reclamaba por salarios impagos tampoco podrían sumar refuerzos.



El presidente de Lanús, Nicolás Russo, fue más allá al asegurar por Radio Belgrano que "los clubes que se concursen o se declaren en quiebra serán desafiliados". En esa condición hay dos entidades importantes.



Independiente ya avisó que saldará la deuda cercana a los 70 millones de pesos cuando aún no saben sus dirigentes cuánto será el ingreso para cada club este año. De los 3.200 millones de pesos que aportarán las cadenas Fox y Turner a la Primera División, le quedarán unos 2.500 millones.



Todavía no está definido cómo será el reparto debido a las quejas de algunas entidades. El primer intento para este año era repartir igual que para el torneo pasado. Boca y River estarán por encima del resto. Independiente, integrante del segundo estrato junto a Racing, San Lorenzo y Vélez, sumaría unos 150 millones de pesos al año. Con ese ingreso de base Moyano espera saldar la deuda.





Tapia y la cúpula se curó en salud ante la inflación y el aumento de la divisa estadounidense y por ende dolarizó para que no haya una licuación de las deudas, que alcanzan unos 800 millones de pesos, de los cuales casi 600 corresponden a los equipos de Primera División.



El Grande que más debe es Independiente, gobernado por Hugo Moyano, a su vez vice segundo de AFA y suegro del presidente Tapia. El titular de la Asociación del Fútbol Argentino explicó cómo se esmerilará la deuda de los clubes en la medida en que vayan sumando refuerzos (15 por ciento de los ingresos por derechos de TV si no incorporan, 30 por ciento si suman uno o dos y 50 por ciento si son dos o cuatro).



La amenaza de no poder incorporar es a diciembre, al igual que si hay deudas con Agremiados y la advertencia de Russo en cuanto a los clubes con pedido de quiebra o concursados aún no fue explicitada.



Al ser consultado el secretario general de la AFA, Víctor Blanco, respecto de si los jueces que tienen a cargo el concurso de Quilmes o Gimnasia deciden derivar los ingresos de la TV hacia otros acreedores, respondió que "no podrán incorporar" jugadores.



En uno de los tantos prólogos de campeonato en tiempos en que nadie osaba discutirle un ápice de las decisiones que tomaba, Grondona aseguró que la AFA "no es un banco". Su sucesor, Luis Segura, dejó a la AFA con una deuda monumental sosteniendo que los clubes "sacaron más" plata de lo que les correspondía. Dejó el sillón de Viamonte 1366 procesado en la causa Fútbol para Todos y con su club, Argentinos Juniors, encabezando el ranking de equipos deudores.



La Junta Interventora, a cargo de Armando Pérez, también rápidamente desprotegido y ninguneado, emitió a principios de año una circular con los equipos vedados para incorporar al torneo reciente. Todos los clubes sumaron jugadores, unos más que otros. No hubo sanciones.

Tapia puso a rodar la rueda otra vez, pero los resultados todavía están en suspenso. Del mismo modo, el máximo mandatario de la AFA reconoció que "el regreso de los visitantes es una cuenta pendiente".



Desde el punto de vista deportivo, el Chiqui habló en Crónica TV y dijo que "el fútbol argentino va a contramano del resto de Sudamérica", por el calendario adoptado de Europa. Además, aseguró que tiene plena confianza en el nuevo cuerpo técnico de la Selección y demostró su ilusión de lo que será la participación de Argentina en el Mundial de Rusia: "Sampaoli tiene una gran capacidad de convencimiento, era la persona que necesitábamos todos, jugadores y dirigentes, para confiar en lograr los resultados que buscamos. Hicimos un esfuerzo económico muy importante para tenerlo, porque creemos que es el mejor técnico del mundo".