Van a construir un puente Bailey a 20 metros del original

Martes, 11 de julio de 2017

La solución provisoria por parte de Vialidad Nacional es construir este paso a metros del actual río abajo, con un terraplén y dos puentes Bailey con un tiempo estimativo de tres meses.

Las reuniones y proyectos ya comenzaron a surgir para la reconstrucción definitiva del viaducto caído.



La Gerente Regional de Dirección Nacional de Vialidad (V Región NEA), Ingrid Jetter, junto con el equipo del Distrito Nº10, realizaron una conferencia de prensa para informar sobre las acciones que se llevarán a cabo luego del derrumbe del puente que une la localidad de Esquina y Goya.



Por el momento, la solución más próxima y luego de un estudio de batimetría, hidráulicos y de suelo, es que se va a construir un terraplén con dos puentes Bailey a 20 metros río abajo del actual. Cabe aclarar que el viaducto caído tiene 160 metros, de los cuales casi 100 son los que colapsaron, por lo que se presume que la consecuencia fue el socavamiento de los pilares de la estructura.



Sin embargo, Jetter informó que el puente que colapso fue chequeado por Sigma Puentes que es una sección que se habilitó en 2007 y después fue perdiendo financiamiento. Esta empresa presentó un informe el 4 de julio a Vialidad Nacional, donde se muestra que el estado de ese puente y de todo el sistema del Río Corrientes, no presentan inconvenientes de posibles derrumbes.



“Cabe aclarar que hay 170 puentes en la provincia de Corrientes y si bien he llevado adelante la tarea de relevamiento, en este caso no se pudo detectar la falla. De todas maneras estamos armando en paralelo una comisión que se encargará de investigar a fondo con un informe pericial sobre las causas reales”, expresó la funcionaria.