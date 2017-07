Corrientes sumó su adhesión a la agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Martes, 11 de julio de 2017

El gobernador Ricardo Colombi, encabezó este martes en Salón Amarillo el acto de firma de Convenio de Cooperación entre el Consejo Nacional de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación y la Provincia de Corrientes, en el marco de la adhesión a la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en consonancia con los ejes estratégicos del Pacto Correntino para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Social.





En la oportunidad también se presentaron los lineamientos más importantes de la Agenda ODS 2030 y acompañaron al mandatario, el ministro de Coordinación y Planificación, Eduardo Vischi, el secretario de dicha cartera, Cristian Piris y la secretaria ejecutiva del Congreso Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la presidencia de la Nación, Gabriela Agosto.

También estuvieron presentes el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani, ministros, secretarios y subsecretarios del gabinete provincial, interventores de entes autárquicos, el coordinador del Proyecto ODS, Luis Di Pietro Paolo, legisladores provinciales, ministros del Superior Tribunal de Justicia, concejales, autoridades y consejeros del Consejo Provincial y de los Consejos Regionales de Crecimiento Económico y Desarrollo Social, referentes de organizaciones de la sociedad civil, cámaras empresarias y consejos profesionales.

Gobernador Colombi

Al pronunciar sus palabras el gobernador dijo que el convenio no sólo reafirma la relación Nación-Provincias, sino que tiene que ver con políticas que van a trascender los años de nuestro mandato. “Esta agenda viene para quedarse y es responsabilidad de todos los sectores, con el Estado tomando la mayor responsabilidad, pero se involucra la sociedad toda. Los sectores empresariales, sociales, culturales, educativos”.

El doctor Ricardo Colombi sostuvo que los objetivos de desarrollo sostenido son muy claros, muy concretos, “así que desde el gobierno de la provincia sentamos las bases y venimos trabajando fuerte en Corrientes, con el Plan de Desarrollo Sustentable; el Plan Estratégico Participativo, que ha sido el que proyectó todo esto y sentó las bases para que marquemos un rumbo en la provincia y que tenga continuidad. Aquí, en Corrientes, destacamos la participación en regiones, fue dividida en cinco, cada una con sus particularidades, planteando cuestiones esenciales de la vida como la salud, educación, la producción, amoldándonos a todos estos cambios que se están concretando a nivel nacional”.

“Tenemos que acostumbrarnos a pensar a largo plazo” advirtió, a la vez que comentó que tuvo una reunión “con empresarios y directivos del Banco Nación, una entidad que es motor de la economía en todo el país, se habló de la estrategia, de cambiar su funcionamiento, de posicionarse ante los desafíos que hoy existen en el país. Esto se refleja desde la conducción hacia abajo y esto es lo que debemos hacer. Romper moldes, estructuras, estar actualizados. Vivimos en un país que queremos sea diferente y cada uno de los actores tienen un rol muy importante para el crecimiento y el desarrollo del país”.

Finalmente, el gobernador ponderó el convenio que se firmó y no hace más que “ratificar la integración Nación-Provincia y por otro lado reafirmar desde la provincia el rumbo que nos hemos trazado para que sigamos viviendo en una mejor ciudad, mejor provincia y mejor país”.

Gabriela Agosto

La Secretaria Ejecutiva de Coordinación de Políticas Sociales de la Nación destacó Agenda global 20-30 que nos plantea Naciones Unidas para el desarrollo sostenible. Explicó la modalidad de trabajo desde Políticas Sociales de la Nación y las provincias, en este caso específico el convenio con Corrientes que lleva un año de trabajo de cooperación “con una visión que tiene como ‘Leiv motiv’ la coordinación de la agenda social”.

Dijo que durante este año y medio han trabajo con nuestra provincia “de manera articulada y es la primera vez que venimos a firmar un convenio, porque nos parece que es importante mostrar resultados y no sólo buenas intenciones”. Los objetivos apunta a “una idea social, más que económica ambiental, la agenda 20-30 viene para quedarse y para demostrar al mundo que el desarrollo necesita una visión económica, ambiental, pero también plantea a los estados una visión ética y política del desarrollo y creo que esta es nuestra tarea desde la Nación, las provincias y la municipales, miran do la lógica del desarrollo no sólo en términos de redistribución sino también en términos de cambiar las reglas de juego políticas y éticas.

Finalmente sostuvo que se trabaja con la sociedad civil de todo Corrientes porque entienden que “el cambio de paradigma requiere el involucramiento de todos los sectores”. Cerró con la frase de Carlos Fuente “perdimos todas las excusas para justificar la pobreza”, veinte años después ese grito sigue dándonos en nuestro corazón y en nuestra mente. “Esta agenda 20-30 nos trae una nueva causa para luchar e integrarnos entre todos los actores en un nuevo modelo de desarrollo”.

Cristian Piris y el significado del Acuerdo

Cristian Piris se explayó sobre los alcances del Acuerdo que se da en el marco del Plan Estratégico Participativo 2021, fortaleciendo la forma de gobernar que caracteriza a la actual gestión, “en un clima de consenso y de participación colectiva, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los ejes de nuestro Pacto Correntino, por el cual la Provincia se compromete a fijar sus propias metas, de acuerdo a los retos específicos que debe enfrentar en su territorio en una gestión articulada con los gobiernos locales, y contando con la ayuda técnica y acompañamiento de la Nación”.

El funcionario puso de relieve que estas acciones son posibles gracias a la “firme decisión política del gobernador Ricardo Colombi, que tomó como política de estado apostar a un Pacto Correntino con una mirada en el largo plazo, como algo que trascenderá a este gobierno y quedará como una herramienta fundamental para las futuras generaciones”.

También especificó que la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fueron aprobados por los 193 países miembros de las Naciones Unidas en septiembre del 2015, -entre los que se encuentra Argentina- consistiendo en un Plan de acción global a favor de las personas, el planeta y la prosperidad.

“Reconoce que la eliminación de la pobreza, en todas sus formas y dimensiones, es el mayor desafío al que se enfrenta el mundo”, puntualizó.

Y subrayó que los ODS son de carácter integral e indivisible y conjugan las tres dimensiones del desarrollo: “la económica, la social y la ambiental, cada País debe adaptar sus 17 objetivos y metas a su realidad y según sus propias necesidades, sumado a la dinámica prevista de visualización del futuro”.

“La Provincia, que ya viene trabajando en forma participativa en esta temática desde el año 2011, se suma impulsando y fortaleciendo los ámbitos de debate e intercambio de ideas, pensando en el modelo de crecimiento económico y desarrollo social para Corrientes, con el aporte de líderes sociales, empresariales, políticos y referentes de la comunidad toda”, concluyó Piris.

Convenio de Cooperación

Posteriormente, se concretó la firma del Convenio de Cooperación entre el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación y el Gobierno de Corrientes, de adhesión a la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El Acuerdo tiene su base en el consenso y el compromiso social como características esenciales del proceso ordenado y sistemático que se inició con la firma del Pacto Correntino y continúa con la ejecución de los planes y proyectos de la actual gestión del Gobierno Provincial.

Cabe mencionar que en la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada el 25 de septiembre de 2015, los estados miembros aprobaron la Agenda 2030 en la que reconocen que en la actualidad el mayor desafío mundial es la erradicación de la pobreza y proponen un plan de acción a favor de las personas y el planeta, mediante el fortalecimiento de la paz universal y el acceso a la justicia.

Para ello, los estados se comprometieron a movilizar los medios necesarios para su implementación mediante alianzas centradas especialmente en las necesidades de los pobres y más vulnerables, adecuando las metas internacionales a su propia situación social y política, previéndose que las metas propuestas deben alcanzarse en el año 2030, con metas intermedias a 2020.

Dado que la Argentina tiene una organización política federal, muchos de los servicios sociales se encuentran bajo la responsabilidad de los estados provinciales, por lo cual alcanzar las metas propuestas para el año 2030, resulta esencial la participación de las provincias en materia de salud, educación, empleo, desarrollo social y otros.