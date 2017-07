Horóscopo para hoy 11 de julio del 2017 Martes, 11 de julio de 2017 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



Aries



En esta jornada, una persona cercana a usted le dará un consejo muy sabio que lo podrá aplicar en su vida.

Amor: No le de importancia a esos comentarios mal intencionados sobre su pareja. Antes que nada, charle con ella.

Riqueza: No permita que nadie se oponga en sus proyectos, por más que sea su pareja.

Bienestar: Debería aumentar los momento de ocio para dedicarle más tiempo al descanso.





Tauro





Etapa en la cual deberá estar preparado para enfrentar algunos cambios fundamentales en su estilo de vida.

Amor: Tome coraje e invite a salir a ese compañero de trabajo que tanto le interesa.

Riqueza: Ponga al día el trabajo que dejó sin hacer, ya que hoy será una jornada muy tranquila.

Bienestar: Aunque se sienta desbordado por las presiones laborales, procure no quebrarse.



Géminis





Hoy será un día donde el éxito brotará en todos los aspectos de su vida. Trate de aprovecharlo que muy pocas veces pasa.

Amor: Esos planes que tenía con su pareja vuelven a surgir. Potenciarán la llama en la relación.

Riqueza: Aunque haya finalizado sus tareas y le sobre tiempo, intente adelantar trabajo de mañana.

Bienestar: Aproveche que en esta jornada gozará de muy buena salud, igualmente siga cuidándose.





Cáncer





Esté preparado, ya que transitará una jornada llena de contradicciones. Todo lo que realice y diga, podría desorientarlo.

Amor: Oiga a su corazón. Ciertas sensaciones que no terminan de definirse alteran la relación.

Riqueza: Llegará a tener una discusión con su jefe por un descuido suyo. Intente concentrarse más.

Bienestar: Sepa que con la práctica de la meditación podrá reponerse de las tensiones sufridas.





Leo



La Luna en oposición hará que esta jornada le resulte un poco compleja. En estos casos, lo mejor será que actúe de manera cuidada.

Amor: Podrá sentirse un tanto melancólico a causa de su ex pareja. Salga y distráigase.

Riqueza: Algunos cambios inesperados aparecerán y deberá buscar una alternativa diferente de trabajo.

Bienestar: No permita que la ansiedad lo supere. Podría traerle problemas digestivos por su nerviosismo.





Virgo





Evite hacer las cosas de forma apurada. Entienda que la prisa y la desesperación no le aseguran nada. Tranquilícese.

Amor: Su alma gemela podría estar descontenta, si no le sabe trasmitir bien los sentimientos.

Riqueza: Tenderán a crecer los ingresos producto de las actividades innovadoras que usted realizó.

Bienestar: Procure no descuidar los huesos, ya que podría sufrir una lesión o fractura.





Libra





Por más que las cosas no salgan como espera, evite irritarse. Prepárese, ya que se podrían presentar demasiados contratiempos, lo mejor será conservar la calma.

Amor: Aclare ciertas situaciones pendientes que tiene con su familia, de lo contrario, terminará en una discusión.

Riqueza: No sea tímido y haga nuevos contactos profesionales en ese evento al que va a concurrir.

Bienestar: Esta mañana, dese un tiempo para ver lo que realmente registra su cuerpo. Baje las exigencias mentales.





Escorpio



Sepa que su natural optimismo, se verá potenciado. Le aguardan grandes oportunidades, trate de no desaprovecharlas.

Amor: Al fin encontró a su alma gemela, esta lo ayudará a equilibrase emocionalmente.

Riqueza: Póngase firme e imponga su espíritu ahorrativo en el seno familiar.

Bienestar: Coma de forma adecuada, de lo contrario, estará con sueño y desganado.





Sagitario<7b>





Momento de que empiece a prestar la debida atención a lo que pasa a su alrededor, ya que hay cosas que se le escapan.

Amor: Si está por iniciar una relación, procure ver antes lo que siente por la otra persona para no lastimarla.

Riqueza: Por más que no se sienta seguro, acepte el cargo que le ofrecen en su empresa. Usted es una persona capaz.

Bienestar: Evite sufrir una herida a causa de algún descuido o distracción.





Capriconio





Posiblemente, transite un día un poco complicado ya que podrían producirse cambios dentro de sus responsabilidades.

Amor: Cuando menos lo piense, encontrará el amor. Evite desmoralizarse por esa relación que no tuvo un final feliz.

Riqueza: No firme ningún acuerdo económico y comuníquese con mucha cautela frente a sus colegas.

Bienestar: Pruebe con una dieta depurativa que incluya infusiones y jugos naturales.





Acuario





Con la ayuda de la presencia lunar podrá aclarar viejas confusiones que tenía en sus pensamientos y sentimientos.

Amor: Hoy, se sentirá mucho más seguro que de costumbre, declárele sus sentimientos a esa persona.

Riqueza: Amplíe los horizontes económicos. Arriésguese e invierta.

Bienestar: Busque algún deporte que lo ayude a liberar las tensiones y se sentirá renovado.





Piscis



Hoy, todo se acelerará y sus éxitos se acercarán cada vez más. Sostenga el esfuerzo con la pasión que cuenta.

Amor: Converse con su alma gemela sobre lo que uno quiere del otro. Así, el vínculo se fortalecerá.

Riqueza: Muéstrese firme en sus convicciones, de lo contario, no logrará el éxito profesional.

Bienestar: Procure pasar más tiempo al aire libre y tome mucha agua en este día.