Encontraron un esqueleto humano en una casa del centro de Rosario

Martes, 11 de julio de 2017

Los restos estaba tapados sobre una cama. La moradora de la vivienda se dedica al cirujeo y hace una semana esta desparecida





España al 1815. Esa es la dirección de una vivienda del centro de Rosario en la que la Policía realizó un macabro hallazgo que conmocionó a todo un barrio: encontraron un esqueleto humano tapado sobre una cama. Los investigadores creen que los restos podrían tener unos 15 años.



Según se pudo establecer, en el domicilio vive una mujer, de unos 65 años que se dedica al cirujeo y que aún no pudo ser localizada. El hallazgo se produjo anoche luego de que la Policía fuera alertada por los vecinos que viven en la misma propiedad y que hace varios días que no veían a la mujer.



Al llegar al lugar, además de encontrar la puerta abierta, hallaron el esqueleto, que -aseguran- podría ser de algunos de los familiares de la mujer que vive en el lugar. "La vi hace una semana", contó una vecina al diario La Capital.



La mujer es propietaria del lugar y sostienen que tendría alrededor de 65 años, aunque vive en condiciones inhumanas. No tiene ningún servicio, porque se los fueron cortando todos por falta de pago y apenas se dedica a recolectar basura en las calles. "Encontraron un esqueleto".



Otro de los vecinos dijo que la mujer es una persona que no mantiene contacto con la gente del barrio. "Se le alcanza a ver el cráneo y que los huesos estaban limpios", admitió el hombre, quien recordó que la mujer vivía hace tiempo con la mamá, un tío y una tía. El esqueleto fue trasladado al Instituto Médico Legal para tratar de determinar a quién pertenecería el cuerpo.