Un contrabandista cayó con 700 mil pesos en cigarrillos “Rodeo”

Martes, 11 de julio de 2017

Es un hombre que viajaba en una camioneta (junto a un menor) abarrotada de paquetes. Prefectura lo interceptó sobre la Ruta 12.







Pre­fec­tu­ra Na­val Ar­gen­ti­na (PNA) de­tu­vo en el de­par­ta­men­to co­rren­ti­no de Ita­tí a un con­tra­ban­dis­ta de ci­ga­rri­llos, quien via­ja­ba en una ca­mio­ne­ta jun­to a un ado­les­cen­te. En el ve­hí­cu­lo lle­va­ba, un car­ga­men­to de cien­tos de pa­que­tes de la mer­ca­de­ría de mar­ca pa­ra­gua­ya va­lua­dos en 700 mil pe­sos.



Fuen­tes del área de se­gu­ri­dad de la Na­ción in­for­ma­ron a dia­rio épo­ca que el pro­ce­di­mien­to se re­gis­tró el do­min­go so­bre la Ru­ta Na­cio­nal 12, a la al­tu­ra del pa­ra­je Scor­za Cué.

Agen­tes de la PNA de las lo­ca­li­da­des de Itá Iba­té co­mo de Ita­tí te­ní­an ór­de­nes de re­a­li­zar tra­ba­jos de pre­ven­ción no só­lo en sec­to­res del río Pa­ra­ná si­no tam­bién en sec­to­res de ru­tas y ca­mi­nos cos­te­ros.

En el ki­ló­me­tro 1116 de­mo­ra­ron el pa­so de una pick up To­yo­ta Hi­lux ne­gra, de vi­drios po­la­ri­za­dos, en la cual cir­cu­la­ban un hom­bre a quien iden­ti­fi­ca­ron co­mo Fa­bián Au­gus­to R., y un ado­les­cen­te.

Los efec­ti­vos no tar­da­ron de­ma­sia­do en dar­se cuen­ta de que el ve­hí­cu­lo es­ta­ba ati­bo­rra­do de bul­tos, tan­to en los asien­tos tra­se­ros de la do­ble ca­bi­na co­mo en la ca­jue­la, de­ba­jo de un co­ber­tor de lo­na.

Al cons­ta­tar­se que es­ta­ban fren­te a un tras­la­do de mer­ca­de­ría ex­tran­je­ra sin aval adua­ne­ro los hom­bres de la PNA in­for­ma­ron la no­ve­dad a la Fis­ca­lía Fe­de­ral de Co­rrien­tes, des­de don­de or­de­na­ron ini­ciar una cau­sa por “fla­gran­cia”, re­la­cio­na­da a con­tra­ban­do, con in­ter­ven­ción del Juz­ga­do Fe­de­ral 2.

El con­teo de la car­ga arro­jó el si­guien­te re­sul­ta­do. Ha­bía 1.503 car­to­nes (de 20 ata­dos ca­da uno) de ci­ga­rri­llos de la mar­ca “Ro­de­o”, de in­dus­tria pa­ra­gua­ya y de un va­lor es­ti­ma­do en 700 mil pe­sos.

La Jus­ti­cia or­de­nó la de­ten­ción del hom­bre y que el me­nor ha­lla­do jun­to a él fue­ra en­tre­ga­do a sus pa­dres.