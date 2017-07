"No sirvo para estar en pareja" admitió el Polaco Lunes, 10 de julio de 2017 El cantante negó que los mensajes románticos con su ex, Valeria Aquino, fueran el disparador de la ruptura y le dedicó tiernas palabras a la modelo: "Se merece ser feliz"





Ezequiel El Polaco Cwirkaluk (30) confirmó públicamente su separación de Silvina Luna (37), a pesar de haber intentado recomponer la relación la semana pasada. El cantante admitió que son verdaderos los chats que se filtraron en donde le confiesa su amor a Valeria Aquino (29), la madre de su hija Alma (4), pero dijo que no fueron el motivo de la ruptura con la modelo.





"Este tiempo que estuve separado le mandé mensajes a mi ex, me agarró en un momento raro, estaba solo. Quiero recalcar que estaba separado: en estos seis meses (que estuvo en pareja con Luna) me porté como un señor. Me arrepiento de los mensajes y decido abrirme y separarnos definitivamente porque no quiero que ella pierda su tiempo. Se merece ser feliz. Creo que no sirvo para estar en pareja", dijo el participante del Bailando en Este es el show.



El Polaco contó que Luna ya estaba al tanto de los mensajes y que, como los había enviado cuando estaban peleados, ella lo perdonó. Y dijo que no es cierto que ama a la madre de su hija, a pesar de los mensajes que dicen lo contrario: "Soy un ser humano, me llevaron las emociones. No la amo, tengo una hija que me hace pegar a ella, tenemos una buena relación de padres y así como me mando las cagadas tengo los huevos para pedir perdón".



"Soy un agradecido a Dios por todas las cosas lindas y las malas. Este fin de semana estuve en Uruguay y el cariño que recibí de la gente fue impresionante. Con Silvina pasamos seis meses espectaculares y lo único que puedo decir es que es una excelente mujer, diez puntos, con un corazón enorme. Pasamos cosas hermosas que voy a guardar… La sigo amando, pero ya cambió todo", dijo.



Auténtico y sin tapujos a la hora de contestar todas las preguntas, también se refirió a Chiara Mea, su bailarina en el programa de Marcelo Tinelli, quien lo había acusado de ensayar poco; motivo por cual el cantante decidió cambiar de partenaire: "Al Chato y Hoppe les pedí por favor que no se quede sin trabajo. Si se quedaba sin trabajo seguía bancándola y así fue: me dijeron que va a bailar con un participante nuevo. Tengo 17 músicos, le doy trabajo a mucha gente, lo último que quiero es sacarle el trabajo a la gente".



Y concluyó, sobre la difícil situación personal que está viviendo: "Me voy dando cuenta que no puedo confiar en nadie. En la soledad en la que uno se siente vienen muchos 'amigos del campeón' y uno se va equivocando. Pero un error más es una enseñanza y un aprendizaje: tengo que estar solo y cuidar a mis hijas".