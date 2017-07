Contundentes definiciones de Daniel Angelici

Lunes, 10 de julio de 2017

El presidente de Boca anticipó que hoy habrá una reunión clave en el caso de la ampliación del estadio. Sobre el caso Centurión recordó que "nunca este club pagó tanto por un jugador" y le puso fecha a la vuelta del "Apache"





Daniel Angelici puede ser discutido por muchos, sospechado por algunos, criticado por otros, pero pocos (¿alguien?) podrían negar con argumentos de peso su vocación de gestión. Esta etapa como presidente de Boca lo encuentra dispuesto a tomar una decisión determinante en cuestiones como la remodelación de la Bombonera, la continuidad de Ricardo Centurión en el equipo y el regreso de Carlos Tevez.



El futuro del estadio Alberto J. Armando tiene a los hinchas en vilo. "Este tema debe ser una cuestión de Estado boquense que involucre a todas las agrupaciones del club. Por eso los convoqué a una reunión (ndr: se hará hoy). Tenemos que escucharnos y, si no hay acuerdo entre nosotros, estoy decidido a avanzar con un plebiscito entre los socios", lanzó en declaraciones al diario Clarín.





Al respecto añadió: "Necesitamos ampliarla porque una ley nos reduce mucho la capacidad", explicó en el marco de la Ley Moscariello, en referencia a su autor, Oscar Moscariello, que obliga a los clubes de fútbol de la Ciudad que participan de los torneos de Primera A y B Nacional a contar a partir del año 2019, con asientos o butacas en al menos el 75 por ciento de la superficie total de las tribunas de los estadios.



"Le pedimos al Colegio Público de Martilleros que hiciera un relevamiento entre los 183 vecinos de las manzanas lindantes a la Bombonera. Queremos saber quiénes son los legítimos propietarios de esas viviendas. Una vez identificados los dueños, calcularemos cuánto sale comprar esas casas para llevar adelante la idea de un arquitecto esloveno, que contempla una estructura colgante sobre los palcos, un acceso peatonal… En las imágenes del proyecto queda lindo", valoró respecto del plan que se posiciona como el mejor, correspondiente al esloveno Tomaz Camernik.



(Nicolás Stulberg)

El titular del Xeneize se refirió a la importancia de la ampliación de la Bombonera más allá de su gestión dirigencial. "Yo no tengo reelección. A fin de 2019 me voy de Boca, pero creo que el club demanda un estadio más grande y moderno".



Un presidente que no se deja influenciar



Angelici escucha pero es quien, al final, toma cada decisión en Boca de acuerdo a las necesidades del club y del equipo, pero fundamentalmente en base a las posibilidades. Por eso no es fácil para los técnicos convencerlo de traer a tal o cual refuerzo. "Antes siempre le daba la razón; ahora, si no estoy convencido de un refuerzo, no lo traigo. En este tiempo sumé experiencia. Igual atiendo lo que dicen, sobre todo si dirigieron a ese jugador. A Guillermo lo cargo: 'Mirá que la primera opción no tiene que ser necesariamente uno de Lanús', le digo".



(NA)

Sus obligaciones y 2019, ese año bisagra



"Cuando me intereso en un tema, voy a fondo, estoy encima, le dedico muchas horas. Hoy mis prioridades son Boca y la AFA. Tengo un cargo en el Colegio Público de Abogados, pero seguramente lo dejaré en abril. Tampoco sé si voy a continuar en el fútbol después de 2019".



El deseo para la AFA



"Nosotros podemos mostrar gestión en Boca, club grande, ordenado, con superávit. Ojalá sepamos trasladar eso a la AFA y convertirla en una federación profesional, seria y fuerte".



(AP)

El sistema ideal



"Hoy es la NBA, pero hay muchos lugares donde se hacen bien las cosas, como en Chile, sin tanta plata. Por ejemplo: tenemos que ser capaces de armar un fixture al principio de la temporada y cumplirlo".



Carlos Tevez



"Lo fui a buscar en 2015 y a fin de 2016 le dije que le convenía irse a China. Era mucho el dinero… Ahora creo que vuelve en enero. No está cómodo allá".





El caso Ricardo Centurión



"Como futbolista me gusta, es de los que rompen líneas. El técnico lo quiere y el plantel también, pero está difícil. Su pase vale 6,4 millones de dólares. Nunca pagamos tanto por un jugador. Sería el más caro de la historia del club. Trajimos a Benedetto por cinco millones y nos criticaron de todos lados. Decían que era demasiado. Ya hubo ofertas de 13 y 15 por él…".



Ricardo Centurión (@BosterosDeLey)

La necesidad de un manager en Boca



"Un club como el nuestro necesita de una persona idónea al frente de una secretaría técnica que haga seguimientos de los probables refuerzos: cuántos minutos juegan, cuántas lesiones tienen, cuánto tardan en recuperarse, cuántas veces los expulsan…"