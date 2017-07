Solo Argentina pidió la extradición de Rodolfo Lorhmann Lunes, 10 de julio de 2017 Pompeya Gómez anhela en que se avance en la causa antes de que inicie la feria, y por eso pide celeridad al fiscal Flavio Ferrini. Desde Portugal aún no respondieron al pedido de extradición tramitado por cancillería Argentina.





Pompeya Gómez, madre de Christian Schaerer, el estudiante secuestrado en la primavera de 2003 y aún desaparecido, se reunió con el fiscal federal Flavio Ferrini para pedirle celeridad en las diligencias para lograr la extradición de e Rodolfo “Ruso” José Lorhman y José “Potrillo” Maidana, ambos sindicados como los líderes de la banda que secuestró al joven de 21 años y que permanecen detenidos en Europa.

En mayo de este año, a A través de Cancillería, el Juzgado de Instrucción Federal de Corrientes envió a la ciudad de Lisboa, Portugal, una síntesis de la causa Christian Schaerer para avanzar en la extradición.

Pompeya Gómez informó que el viernes se reunió con el fiscal. No hubo grandes avances. Lo importantes que Argentina es el único país que solicitó la extradición. Había trascendido que tenían interés Hungría y Paraguay, pero no iniciaron el trámite. Eso nos permite avanzar, pero lo cierto es que ya pasaron cinco meses de que se conoció sobre la captura de Lorhman y Maidana y aún no tuvimos una respuesta al pedido”.

“Querían un informe sintetizado de la causa, porque el expediente tiene muchos cuerpos y se lo enviaron escrito en portugués. De allí no hubo mas contacto. Pretendo que se avance antes de que inicie la feria”, indicó Gómez.

Cabe recordar que “El Ruso” cayó luego de robar a mazazos una joyería de la ciudad portuguesa de Aveiro junto con su histórica mano derecha, José Horacio “Potrillo” Maidana, quien también estaba prófugo de la Justicia argentina. Ambos fueron detenidos en noviembre de 2016 y aún siguen presos en Portugal. Allí los acusan de otros robos similares siguiendo la tradición de varios precursores argentinos, en su mayoría cordobeses, que hace una década cruzaron el Atlántico para asaltar joyerías y camiones blindados en España y Portugal.

Acusado de liderar el secuestro y la desaparición de Cristian Schaerer en Corrientes en 2003 -entre otros muchos casos resonantes-, Lohrman se las arregló para permanecer oculto durante 14 años y hasta imponer el rumor de que estaba muerto. Todas las pistas reunidas señalan a un Lohrman volcado de lleno al negocio del tráfico transnacional de marihuana.

Los investigadores llegaron hasta Lohrman luego de detectar que su cómplice, José Horacio Maidana, realizaba giros de dinero hacia Argentina bajo el nombre falso de Jorge Miguel Tavares da Costa.

Fue así que descubrieron que estaban en Portugal y alertaron a los agentes de Interpol de ese país.

Tras cometer un robo a mano armada en la ciudad de Aveiro, Maidana y Lohrman intentaron engañar a los policías dando dos nombres falsos: se identificaron como un ciudadano guatemalteco llamado José Luis Guevara Martínez, y otro de origen búlgaro, Nikola Petkov. Sin embargo, lograron identificarlos gracias a la información sobre sus huellas digitales.