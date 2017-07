Con la vuelta de Sims, Regatas quiere acortar la brecha

Lunes, 10 de julio de 2017

Este lunes se jugará el tercer punto de la serie final de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), entre Regatas Corrientes y San Lorenzo, que favorece al “Santo” 2 a 0.



El encuentro en el estadio “Fantasma” arrancará a las 22.00. Donald Sims de regreso al país será de la partida, y Paolo Quinteros, con una fascitis plantar, está en la gatera.







El domingo fue un día de muy buenas noticas en el búnker del Club de Regatas Corrientes con vistas al tercer punto de la serie final de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) frente a San Lorenzo.



El encuentro, que se jugará en el estadio “José Jorge Contte” desde las 22 horas, será dirigido por Daniel Rodrigo, Fernando Sampietro y Oscar Britez; con el misionero Armando Cichanowsky como comisionado técnico.



VUELVE SIMS

La primera noticia importante es que el base estadounidense Donald Sims, que tuvo licencia especial ya que se casó en Estados Unidos el último viernes, regreso este domingo a la mañana al país, por lo que será de la partida en el tercer punto de la serie.



QUINTEROS EN

LA GATERA

La segunda es que el capitán regatense Paolo Quinteros, que siguió trabajando sin pausa, continúo con sus sesiones de fisioterapia, evidenciando una clara mejoría, inclusive participando de la práctica del domingo por la noche, que lo pondrían en cancha.



Recordemos que Quinteros, en el primer cuarto del segundo punto de la serie con San Martín, sufrió una fascitis plantar en el pie derecho, que no le permitió seguir jugando, perderse el tercer juego, y estar presente en el cuarto partido en una pierna.



El capitán “Fantasma”, al igual que Sims, no jugó en los dos primeros juegos en el polideportivo “Roberto Pando” ante San Lorenzo, en donde las derrotas fueron duras por 88 a 62, en el primer punto, y por 103 a 76, en el segundo.



EL SEXTO JUGADOR

PRESENTE

Y la tercera noticia importante para el equipo de Gabriel Piccato es que la gente volverá a apoyarlos incondicionalmente. La expectativa es marcada y la venta de entradas es un fiel reflejo de ello.



Así el tercer punto de la serie, que se trasladará al estadio del parque Mitre a partir de las 22 horas, se jugará a estadio lleno y con el “Sexto Jugador” haciéndose sentir para lograr el plus que permite alcanzar cosas impensadas, como lo manifiestan los protagonistas.



Sin embargo estos tres ingredientes de este nuevo escenario no garantizan nada. Primero porque enfrente estará San Lorenzo, equipo al que Regatas nunca le pudo ganar. Y segundo porque no se sabe las condiciones física y basquetbolísticas de Sims y Quinteros.



LA JERARQUIA DE

SAN LORENZO

El equipo de Julio Lamas demostró ser un equipo sólido tanto en ataque como en defensa, y con jugadores que están jugando a muy alto nivel como el alero Gabriel Deck, hoy jugando de ala pivote.



Claro que Deck no es la única figura de San Lorenzo, al santiagueño hay que agregarle a su comprovinciano Nicolás Aguirre, a Marcos Matta, al mexicano Alex Pérez y al pivote Jerome Meyinsse por nombrar algunos; en una rotación en donde participan 9 jugadores.



DUDAS QUE

MATAN

El otro gran interrogante para la noche del lunes será saber cómo están física y basquetbolísticamente Donald Sims y Paolo Quinteros, que no ven acción desde el último lunes 26 de junio.



Categoría y jerarquía le sobran, y fundamentalmente una mentalidad ganadora que ya la demostraron ante Estudiantes de Concordia y San Martín, que pese a tener desventaja deportiva, terminaron cerrando las series 3 a 1 a su favor.