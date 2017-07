El Gobierno Provincial paga el plus de julio y lo aumenta a $2.700 Lunes, 10 de julio de 2017 El jefe de la cartera económica, Enrique Vaz Torres, confirmó que -desde este mes- el adicional pasa de $2.300 a $2.700 de bolsillo, y adelantó que se abonará entre los días 11 y 13 próximos. Con este incremento, el monto de inversión que realiza la Provincia creció a $215 millones y el plus ya se duplicó en 2017 (era de $1.300 en enero).

El Ministro también adelantó que el sueldo de este mes se pagará con aumentos para los sectores Docente y Vialidad Provincial. “Hemos podido consolidar un sistema gradual de corrección del salario, en todo el año, para no perder frente a la inflación”, aseguró Vaz Torres.





El ministro de Hacienda y Finanzas, confirmó que entre los días 11 y 13 próximos la Provincia pagará con aumento el plus mensual, remunerativo no bonificable, correspondiente a julio a 75 mil agentes públicos provinciales, activos y pasivos (incluyendo jubilados municipales), que se eleva a 2.700 pesos.



El jefe de la cartera económica dio a conocer que con el incremento en el adicional se volcará al mercado local por este concepto $215 millones. En lo que va del año, el plus que forma parte del ingreso mensual de los trabajadores y jubilados ya se duplicó; considerando que pasó de 1.300 pesos en enero a 2.700 pesos este mes. La suba fue del 108%.



El economista correntino también adelantó que el Gobierno Provincial alista el pago de los sueldos de este mes, cuyas fecha y montos por tramos serán comunicados por el Ministerio de Hacienda y Finanzas cuando estén definidos en articulación con el Banco de Corrientes S.A.



“Con la liquidación del mes de julio, en el marco de la ejecución de la política salarial resuelta por el gobernador Ricardo Colombi y diseñada por el Ministerio de Hacienda y Finanzas, los sectores Docente y Vialidad Provincial percibirán sus haberes con aumentos”, afirmó Vaz Torres.



“Las decisiones que tomamos con respecto al salario son absolutamente sustentables”, remarcó el funcionario y destacó: “En primer lugar, tenemos que decir que nuestras ponderaciones fueron similares a lo que se dio en cuanto a las erogaciones, no así desde el punto de vista de recursos”. “Hemos podido consolidar un sistema gradual de corrección del salario, en todo el año, para no perder frente a la inflación”, apuntó el Ministro de economía provincial.



GARANTÍA DE GESTIÓN



Con relación al nivel de la recaudación nacional, Vaz Torres señaló que “todavía no reacciona de la manera que esperábamos”, explicó Vaz Torres.



“De todas maneras, nosotros garantizamos sustentabilidad y previsibilidad en todos los acuerdos que hemos firmados. Esto será así siempre, porque esto ha caracterizado a la administración del doctor Ricardo Colombi: cumplir siempre con los compromisos, con más razón con el sector del salario, y cada tres meses hay una corrección que se viene dando y venimos comunicando gradualmente estás inversiones en el salario”, agregó el titular de Hacienda y Finanzas.



“Todas las medidas que tomamos están sujetas a que sean sustentables en el tiempo y que sean posibles sin generar desequilibrio fiscal”, afirmó Vaz Torres.



CRONOGRAMA DEL ADICIONAL



El ministro de Hacienda y Finanzas informó que el pago del plus comenzará el próximo martes 11, para los agentes, activos y pasivos (incluyendo jubilados municipales), con Documento Nacional de Identidad finalizados en números 0, 1, 2 y 3; la liquidación continuará el miércoles 12, para quienes tengan los D.N.I, terminados en 4, 5 y 6; y el jueves 13, para aquellos con documentos números finalizados en 7, 8 y 9.



INVERSIÓN: $40 MILLONES MÁS



En la ejecución de la política salarial, el Gobierno Provincial otorga en julio el tercer aumento al plus-adicional mensual, remunerativo no bonificable. El ministro Vaz Torres informó que el beneficio asciende este mes de 2.300 a 2.700 pesos.



“Este mes se aumentan otros $400 pesos al plus, lo que significa un aumento en la inversión salarial por este concepto por parte de la Provincia en 40 millones de pesos extra”, explicó.



SUELDOS DE JULIO CON AUMENTOS



“Los haberes de julio se pagarán como siempre antes de fin de mes y los montos por tramos se comunicarán cuando esté definidos en articulación con el Banco”, confirmó Vaz Torres. “Los sueldos se abonarán con aumentos para los sectores Docente y de Vialidad Provincial, de acuerdo a lo resuelto por el gobernador Colombi en la política salarial”, agregó el ministro.



“Los agentes del sector Docente cobrarán con un blanqueo de 300 pesos; esta medida alcanza a 40 mil puestos laborales y tiene por objetivo acumular en el año un blanqueo de 945 pesos. De esta manera, el sueldo básico pasará de 4.812 a 5.757 durante 2017”, explicó Vaz Torres.



“El sector de Vialidad Provincial tendrá un blanqueo de otros 250 pesos. En el año, se transforma en remunerativa la suma de 1.000 pesos. La medida alcanza a 450 puestos laborales”, afirmó el Ministro.